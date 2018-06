Estas son las víctimas del ataque al periódico 'The Capital Gazette'

Gerald Fischman, jefe de la página editorial

Tenía 61 años, y se graduó de la Universidad de Maryland en 1979. Por 26 años trabajó en el periódico The Capital Gazette . Él es uno de los cinco empleados del diario asesinados en el tiroteo del jueves.

The Washington Post , cita a una compañera de trabajo de Fischman, Elisha Sauers, que lo describe como un hombre silencioso y trabajador, que a toda hora estaba en la oficina. "No importaba si trabajabas hasta altas horas de la noche o un sábado temprano, él estaba allí", dijo al periódico.

Rob Hiaasen, columnista y editor de The Capital Gazette



The Baltimore Sun, uno de los diarios del grupo editorial al que pertenece The Capital Gazette, indica que Hiaasen pasó por varias salas de redacción "desde The Baltimore Sun hasta, más recientemente, el Gazette en Annapolis", en donde murió este jueves.