El día más mortífero para el periodismo en Estados Unidos desde 9/11 de 2001

Según el CPJ, hasta ahora el día más mortífero para los periodistas en el último cuarto de siglo fue en 2015, cuando la periodista de WDBJ-TV Alison Parker y el camarógrafo Adam Ward fueron asesinados por un ex compañero de trabajo durante una entrevista en el aire.

Un bombardeo en el edificio de Los Angeles Times en 1910 mató a 21 personas, aunque no estaba claro si los perpetradores a favor de la Unión tenían la intención de matar a los periodistas.

"Hemos visto muchas amenazas contra periodistas en los últimos dos años. Hemos visto muchas declaraciones escalofriantes de los políticos, especialmente de [el presidente] Donald Trump, demonizando a la prensa ", dijo Peter Sterne, periodista principal de Freedom of the Press Foundation y editor en jefe del US Press Freedom Tracker, un proyecto que ha estado documentando hostilidad contra periodistas en los últimos años.