THOUSAND OAKS, California.– Esta ciudad del sur de California fue calificada este año en un ranking de mejores lugares para vivir como la tercera ciudad más segura de Estados Unidos. Y lo fue hasta este miércoles 7 de noviembre, cuando un joven de 28 años y ex infante de marina abrió fuego contra los asistentes a una fiesta de música country en el Borderline Bar & Grill, dejando 12 muertos y casi una veintena de heridos, para después quitarse la vida.

"Thousand Oaks, una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, y algo así sucede", lamentó Garo Kuredjian, capitán de la oficina del sheriff del condado de Ventura. A ese comentario de las autoridades locales le hacen eco residentes de esta comunidad de 130,000 personas, ubicada unas 40 millas al oeste de Los Ángeles, quienes no salen del asombro de que hoy les haya tocado a ellos.

"Por favor no tomes y manejes" , le pidió Jason Coffman a su hijo Cody, de 22 años, cuando este salió de su casa para ir a divertirse con sus amigos. Pero este hombre no contaba con que su hijo podía estar expuesto a otro peligro, una tragedia que parece repetirse cada vez con más frecuencia, un tiroteo masivo.

Este padre temía lo peor, pues su hijo tenía una aplicación de teléfono que le permitía a él saber dónde estaba y desde la noche anterior no se movía de ubicación: el bar de la masacre. Antes del mediodía, acompañado de su suegro, Coffman salió y confirmó en medio del llanto que su primogénito estaba muerto: "Estoy sin palabras y devastado. Mi vida ha cambiado para siempre".

Este joven, jugador de béisbol y que estaba a punto de alistarse en el Ejército, había ido por unas bebidas a la barra cuando el atacante ingresó al lugar y el grupo con el que estaba no supó más de él. "No puedo creer que esto le pasó a mi familia", aseguró.

"Es una pesadilla real"

Horas después llegaron las noticias, las malas noticias. Luego vinieron los abrazos y el llanto, lágrimas y caras de desconcierto de padres, hermanos y amigos que todavía tenían fe de que su familiar no estuviera entre los muertos. La escena se repetía en cada esquina de este complejo rodeado de árboles, zonas verdes y –un día como este– de periodistas que también esperaban por conocer los nombres de las víctimas.

Aunque las autoridades no han revelado aún la lista oficial de los fallecidos, era una fiesta de estudiantes de college y muchas de las víctimas fatales son jóvenes. Hasta el momento se conocen ocho nombres, entre ellos el del agente Ron Helus, quien murió al intentar detener al atacante. "Él entró a ese bar para que todos pudieran ir a casa y desafortunadamente ahora él no está en casa", dijo visiblemente afectado el vocero del Sheriff de Ventura en conferencia de prensa afuera del centro comunitario.

A este lugar llegó buscando noticias de sus amigos Michelle Zerhusen, quien dice que desde hace ocho años va a bailar a Borderline Bar & Grill, el lugar de la tragedia. Ella se despertó y tenía numerosas llamadas perdidas, no entendía qué estaba pasando hasta que vio las noticias. "Es mi segundo hogar, esta gente era mi familia, es devastador que hayan pasado por este tipo de terror. Confirmé que una de mis amigas cercanas está muerta y hay gente que no sé dónde están aún", señaló a Univision Noticias Zerhusen.

"La llamé esta mañana y ella no estaba contestando mis llamadas. Luego vi que hablaban de que habían disparado a la chica de la entrada (la que recibía a los clientes del bar). Así me enteré que ella no lo logró. Estoy absolutamente devastada. Es una pesadilla real", contó esta amiga de Kristina Morissete.