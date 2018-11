El encuentro entre las autoridades de California y el atacante del Borderline Bar & Grill no había sido el primero. En abril, las autoridades de la Oficina del Sheriff del condado Ventura lo visitaron luego de que los vecinos reportaran disparos y gritos en medio de la noche en la casa del vecindario Newbury Park.

Cuando las autoridades llegaron, reporta el diario The Washington Post , se encontraron con un hombre lleno de ira, que manipulaba sus pistolas y rifles y les mostraba desafiante cómo podía usarlos, contó un vecino.

Al final, salió de la casa y habló con las autoridades, quienes concluyeron que él no representaba una amenaza ni para sí mismo ni para sus vecinos. El hecho quedó allí, hasta este jueves cuando se conoció que el responsable de la muerte a disparos de 12 personas que disfrutaban de una fiesta de música country era Ian David Long, de 28 años.

Pero este no era el único destello de violencia que había demostrado el atacante del Borderline Bar & Grill. Su entrenadora de trote, Dominique Colell, dijo al diario The New York Times que desde la secundaria la conducta del joven era explosiva y abusiva. Aseguró incluso que era un error culpar de su comportamiento a los años que pasó como infante de Marina (de agosto de 2008 a marzo de 2013) o a los daños que le dejara servir en Afganistán de noviembre de 2010 a junio de 2011. Sin embargo, ese tiempo fue de los más sangrientos que se vivieron en el conflicto con la insurgencia talibana.