Autopsia confirma que el atacante de Thousand Oaks murió tras dispararse a sí mismo

La autopsia realizada al cuerpo de Ian David Long, el ex infante de Marina que el pasado miércoles mató a 12 personas que festejaban en un bar de Thousand Oaks, en California, determinó que el atacante murió tras haberse disparado a sí mismo, según confirmaron las autoridades.

¿Por una exnovia?

La pregunta que todos esperan sea respondida continúa en investigación, pues aún las autoridades no han llegado a una conclusión. Durante los últimos días han explorado todas las posibilidades, entre las cuales analizan si una exnovia del atacante estaba dentro del bar entre las 150 personas que asistían a la fiesta universitaria.

Sin embargo, las autoridades no tienen un tiempo estimado para concluir la pesquisa, pues el análisis de los objetos en custodia podría tomar meses.

Eficacia militar

Los investigadores no comentaron si una enfermedad mental tuvo algo que ver. Pero un especialista en salud mental que evaluó a Long luego de que la Policía respondió a una llamada sobre su comportamiento agitado en primavera advirtió que este podría sufrir de PTSD.

Sin embargo, su entrenadora de trote, Dominique Colell, dijo al diario The New York Times que desde la secundaria la conducta del joven era explosiva y abusiva. Aseguró incluso que era un error culpar de su comportamiento a los años que pasó como infante de Marina: "No se le debe atribuir al PTSD (sindrome postraumático). Él estaba trastornado desde mucho antes", dijo la entrenadora al Times. "Él tenía propensión a la violencia antes de que entrara al Ejército".