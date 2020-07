Un "ataque coordinado de ingeniería social": hackean cuentas de Twitter de Obama, Biden y otros usuarios de alto perfil

Esos mensajes, que ya han sido borrados, se enviaron desde las cuentas de Twitter de varias personalidades prometiendo a la gente duplicar su dinero si les enviaban fondos de bitcoin a cierta cuenta, reportó The New York Times .

La cuenta de bitcoin indicada en el tuit aparentemente recibió más de 115,000 dólares , pero no quedó claro cuánto de esos fondos fueron producto de los tuits hackeados, reportó The Washington Post .

Ataque coordinado

Tuits impostores

El hackeo, quizás la mayor transgresión de seguridad realizada en Twitter, es muy preocupante porque expuso la vulnerabilidad de la red social a atentados de seguridad. Twitter borró rapidamente varios mensajes, pero en algunos casos otros tuits parecidos fueron enviados desde las mismas cuentas, dando la apariencia de que la plataforma no podía retomar control de las cuentas hackeadas, reportó The New York Times .

Es la primera vez que se hackean las cuentas de personalidades y se usan para estafar gente de esta manera, agregó The New York Times . También se hackearon las cuentas de Mike Bloomberg, Kanye West, Kim Kardashian West, Apple y Uber, según reportes.

“Estoy siendo recíproco con mi comunidad. ¡Duplicaré todos los fondos de bitcoin que me envíen a la dirección de abajo! Si me envían $1,000, les devolveré $2,000. Sólo estaré haciendo esto por la próxima media hora”, decía el tuit hackeado publicado en la página de Biden, según una foto de The New York Times.