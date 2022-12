Elon Musk anuncia que renunciará a Twitter "tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto para aceptar el puesto"

Si bien Musk ha abogado por la libertad de expresión en Twitter, cerró cuentas de seguimiento de aviones, calificándolas de riesgo de seguridad. Y ese mismo argumento utilizó para justificar su decisión, la semana pasada, de suspender las cuentas de numerosos periodistas que cubren Twitter y Musk, entre ellos reporteros que trabajan para The New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America y otras publicaciones. Muchas de esas cuentas fueron restauradas luego de otra encuesta en línea realizada por Musk.