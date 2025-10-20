Amazon ha reportado fallas en su AWS todo el día, provocando la caída de cientos de webs y aplicaciones

Video ¿Cómo afectó el colapso de Facebook, Instagram y WhatsApp de este lunes a los usuarios?

Amazon ha estado presentando problemas en sus servicios en la nube durante toda la mañana del lunes, lo que provocó que algunas de las aplicaciones y sitios web más populares del mundo que usan sus servidores, se hayan caído, ellos Delta, Snapchat, Google, Venmo e incluso la página web de Univision.

Se trata de su Amazon Web Services (AWS), un sistema de servidores que presta servicios a miles de empresas y usuarios. Se trata de una plataforma de servicios en la nube que ofrece recursos informáticos bajo demanda a través de Internet, como computación, almacenamiento y bases de datos. Permite a empresas y organizaciones, desde startups hasta grandes corporaciones, ejecutar aplicaciones y almacenar datos sin necesidad de invertir y gestionar su propia infraestructura física.

A pesar de las primeras señales de recuperación de la última ronda de problemas, Amazon afirmó que las dificultades de conexión continuaban.

Sin embargo, tras identificar la causa de sus masivos y continuos problemas de conectividad a internet, Amazon anunció este lunes por la tarde que cuenta con un plan para reparar el sistema responsable de la interrupción, y -asegura- "parece estar funcionando".

AWS está "observando la recuperación de la conectividad y la API para los servicios de AWS", según informó la compañía.

Lo que más destaca son los problemas de conectividad de red para sus servicios, que dan soporte a miles de aplicaciones y datos de clientes. La compañía aún desconoce el origen.

Según informó la propia empresa, los primeros indicios de problemas aparecieron alrededor de las 3:11 am (hora del Este), cuando AWS informó en su panel de estado que estaba “investigando un aumento en las tasas de error y las demoras en múltiples servicios en la región US-EAST-1”.

Más tarde, la empresa señaló que había “tasas de error significativas” y que los ingenieros estaban “trabajando activamente” para resolver el problema.

Según el portal Downdetector, solo en Estados Unidos se registraron más de 2,000 reportes sobre la caída de los servicios de AWS. Más de 10,300 usuarios reportaron cortes en Amazon.

Pero el alcance del fallo fue global. Usuarios en Europa, América y Asia reportaron interrupciones en el acceso a aplicaciones, servidores de juegos, servicios de almacenamiento y plataformas empresariales.



Aunque AWS no ha confirmado las causas, especialistas en infraestructura digital citados por The Verge y Sky News apuntan a un posible problema interno en los sistemas de enrutamiento y balanceo de carga, uno de los puntos críticos de AWS.

El incidente ha reavivado el debate sobre la dependencia mundial de unos pocos proveedores de nube, entre ellos AWS, Google Cloud y Microsoft Azure.

“Gran parte del mundo depende ahora de tres o cuatro grandes empresas de computación en la nube que proporcionan la infraestructura básica, por lo que cuando ocurre un problema como este, puede tener un impacto enorme en una amplia variedad de servicios en línea”, dijo a la agencia AP Patrick Burgess, experto en ciberseguridad del BCS, The Chartered Institute for IT, con sede en Reino Unido.

Con información de AP, Sky News y otros.

