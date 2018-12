A 30 pies bajo la superficie de Los Ángeles: Elon Musk muestra su prototipo de túnel futurista

Momento eureka

Para poder funcionar en el sistema, los automóviles tendrían que ser autónomos , aunque no Teslas específicamente, y tendrían que ser eléctricos debido a los gases tóxicos de los motores de combustión interna, agregó.

Más allá del prototipo, la propuesta de proyecto inicial para Los Ángeles no será a su aeropuerto, sino una línea llamada "Dugout Loop" que transporte a los angelinos al estadio de los Dodgers desde diferentes barrios de la ciudad.

Musk no ha presentado ni un cronograma ni un presupuesto para su proyecto. El túnel no estará abierto en un futuro cercano, indicó, ni tampoco para recorridos de prueba para el público en general, pues las normas no lo permiten.