Padres de un joven de 20 años demandan a la app Robinhood luego de que su hijo se suicidó al pensar que perdió 730,000 dólares

El documento de la demanda presentada por la familia del chico, explican que aun cuando no hay una prueba directa de que fue la notificación de la aplicación lo que hizo que Kearns decidiera quitarse la vida, opinan que Robinhood tuvo un papel en su muerte.

En junio, un portavoz de la empresa declaró que “estaban profundamente entristecidos por las terribles noticias” y dijo que se habían puesto en contacto con la familia del joven. Robinhood confirmó que Kearns tenía una cuenta, pero no dio más detalles.

Según la aplicación, Kearns no debía la cantidad que había sido indicada. La pantalla de su teléfono mostraba que tenía un saldo negativo por 730,000 dólares, pero las acciones no implicaban que él debía ese dinero. D e acuerdo con las regulaciones aplicadas a Robinhood, el saldo indicaba cotización de las acciones, no la cantidad que él debía como inversionista.