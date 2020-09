Una información errónea les costó la vida: una pareja muere en los incendios de California por no evacuarse a tiempo

"Habían empacado sus pertenencias en preparación para evacuar, pero luego decidieron no hacerlo basándose en la información errónea de que el fuego estaba contenido en un 51%", agregó Honea.

Es por eso que todavía no hay una explicación clara sobre el origen de la información incorrecta que hizo que estas dos personas abortaran el plan de evacuación.

"Luego, a las siete en punto, volvieron a llamar y dijeron que habían estado buscando en internet y que el fuego estaba siendo contenido y que no estaban ante ningún peligro inminente ", dijo Dan Kern, la pareja de Holly, citado por la CBS Sacramento . "Y esa fue la última vez que hablamos con ellos", agrega Kern.

El día siguiente Holly no logró obtener información sobre su madre. "Hubo unas 24 horas en las que no supimos qué estaba pasando", refirió Kern. "El miércoles por la mañana fue cuando nos dimos cuenta de que el fuego había atravesado Berry Creek".

"Cuando me reía, me decía una y otra vez lo mucho que me quería y que estaba orgullosa de mí", añadió.