Gabriel House en Fall River: al menos 9 muertos en incendio en una residencia de ancianos de Massachusetts

Al menos nueve personas murieron y decenas resultaron heridas en un dramático incendio que arrasó una residencia de ancianos de Massachusetts, reportaron las autoridades este lunes.

Los bomberos respondieron al incendio en la residencia Gabriel House en Fall River alrededor de las 9:50 de la tarde del domingo y se encontraron con humo denso y llamas en la parte frontal del edificio, con ocupantes atrapados dentro, informó el departamento de bomberos del estado en un comunicado de prensa. Aproximadamente 70 personas vivían en el lugar.

Los bomberos lograron entrar y rescatar a numerosos ocupantes, pero varios fueron declarados muertos en el lugar, según el comunicado de prensa. Aproximadamente 50 bomberos respondieron, incluidos 30 que estaban fuera de servicio.

Muchos de los rescatados fueron trasladados a hospitales locales y regionales en diversos estados. Cinco bomberos sufrieron heridas que no ponían en peligro sus vidas, según el comunicado.

"Esta es una tragedia inconcebible para las familias involucradas y la comunidad de Fall River", dijo el jefe de bomberos, Jeffrey Bacon.

"Varias personas colgaban de las ventanas buscando ser rescatadas", dijo a los periodistas. Familiares que acudieron al lugar dijeron que la policía estaba tratando de romper las ventanas.

El origen y la causa del incendio están bajo investigación, dijeron las autoridades estatales y locales.