¿Podían Andy Byron y Kristin Cabot esperar privacidad en el concierto de Coldplay? Lo que nos dice su escándalo sobre los espacios públicos

Cuando la 'kiss cam' de un concierto de Coldplay atrapó a una pareja que intentó (sin éxito) escabullirse de los focos, internet se puso manos a la obra.

En cuestión de horas, el video estaba prácticamente en todas partes. Un sinfín de memes, videos de parodia y fotos de las caras de asombro de la pareja llenaron las redes sociales.

Los 'investigadores' de internet se apresuraron a identificar quién aparecía en la cámara. La empresa de inteligencia artificial y software Astronomer finalmente confirmó que su director ejecutivo y su directora de recursos humanos eran, de hecho, la pareja del video, y anunció la dimisión del primero durante el fin de semana.

Las consecuencias del incidente han generado, por supuesto, debates sobre la ética empresarial, la responsabilidad corporativa y las repercusiones que pueden causar los conflictos de intereses entre los directivos.

Pero también hay implicaciones más amplias en juego en nuestro mundo cada vez más digital: sobre la posibilidad de ser visible dondequiera que vayas o de ser rastreado a través de la "vigilancia en redes sociales". Los expertos afirman que es cada vez más común que momentos que podrían haber sido concebidos como privados, o al menos reservados a un solo lugar físico, se filtren en línea e incluso se globalicen hoy en día.

Así que, en la era de compartir contenido en redes sociales a la velocidad del rayo y cuando las cámaras son prácticamente ineludibles, ¿estar en público puedes tener alguna expectativa de privacidad? ¿Acaso cada vivencia es simplemente material para que el mundo la vea?

Las cámaras están en todas partes

No es ningún secreto que hoy en día las cámaras graban gran parte de nuestras vidas.

Desde los sistemas de seguridad CCTV hasta los sistemas como Ring, los negocios, las escuelas y los vecindarios utilizan un amplio sistema de videovigilancia las 24 horas. Los recintos deportivos y de conciertos también han grabado a los aficionados durante años, a menudo proyectando fragmentos lúdicos de la participación del público. En resumen, el espectador en el lugar se convierte en parte del producto y en el centro de atención.

Y, por supuesto, los consumidores pueden grabar prácticamente cualquier cosa con un teléfono, y si resulta atractivo para otros usuarios de redes sociales, esas imágenes pueden difundirse rápidamente por el ciberespacio.

Ellis Cashmore, autor del libro 'Cultura de las Celebridades', propone que la rápida fama del momento de la semana pasada probablemente responda a una pregunta que muchos se han hecho durante años: "¿Sigue siendo la vida privada lo que era? Y la respuesta es, por supuesto, que ya no existe la vida privada", señala. "Ciertamente, no en el sentido tradicional del término".

"No estoy segura de que podamos dar por sentado que hay privacidad en un concierto con cientos de personas más", añade Mary Angela Bock, profesora asociada de la Facultad de Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad de Texas en Austin. "Ya no podemos dar por sentado que hay privacidad en la calle".

Alguna versión de la 'kiss cam' ha sido durante mucho tiempo un elemento básico en los grandes eventos, desde los descansos durante los partidos deportivos hasta las canciones románticas interpretadas por los artistas en sus conciertos. Es fácil pasarla por alto, pero la mayoría de los recintos tienen letreros que informan al público de que podrían ser grabados durante el evento. Lo que ha cambiado en los últimos años, señalan los expertos, es la rapidez con la que esos momentos pueden trascender el espacio físico donde realmente ocurren.

Esto no se limita solo a lo que aparece en una pantalla gigante. A veces, basta con que una persona entre la multitud capture cualquier interacción con su teléfono y publique el video en línea, donde puede dar la vuelta al mundo.

"No se trata solo de la cámara", dice Bock. "Es el sistema de distribución, que es innovador y novedoso".

Una vez que algo se viraliza, suele seguir el doxeo

Luego está el segundo círculo de exposición: lo que sucede después de que el video o las fotos se difunden.

Los expertos señalan un creciente número de usuarios de redes sociales que se apresuran a identificar públicamente, o doxear, a las personas grabadas en cámara, de forma similar a la rapidez con la que internet se dedicó a encontrar a los involucrados en el incidente de Coldplay, por ejemplo.

Las páginas de LinkedIn del ahora exdirector ejecutivo y directora de personal de Astronomer permanecieron desactivadas el lunes, y The Associated Press no pudo contactar a ninguno de los dos para obtener comentarios.

Pero no se limita a los ejecutivos de la compañía. Más allá de que alguien simplemente vea una cara conocida y corra la voz, los avances tecnológicos, incluida la IA, han facilitado y agilizado, en general, encontrar a casi cualquier persona en una publicación en línea. Esto puede ocurrir con videos y fotos que se comparten en redes sociales a diario, incluso si no se viralizan, advierten los expertos.

“Es un poco inquietante la facilidad con la que nos pueden identificar con la biometría, cómo se ven nuestros rostros en línea, cómo las redes sociales pueden rastrearnos y como internet ha pasado de ser un lugar de interacción a un gigantesco sistema de vigilancia”, dice Bock. “Si lo piensas, estamos siendo vigilados por nuestras redes sociales. Nos rastrean a cambio de entretenernos”.

Y, por supuesto, estos momentos también pueden afectar a personas que no estaban en cámara. Por muy fácil que sea ser identificado en línea hoy en día, internet es conocido por tener una amplia cobertura o no siempre acertar. Esto a veces genera acoso a personas que no están realmente involucradas.

En el concierto de Coldplay de la semana pasada, por ejemplo, muchos usuarios de redes sociales especularon con que una tercera persona vista cerca de los dos captados por la cámara era también empleada de Astronomer, lo que provocó una avalancha de publicaciones dirigidas contra ella. Sin embargo, la empresa aseguró posteriormente que no estaba en el evento y que no había otros empleados en el video que circulaba en línea.

En relación con el momento, ahora viral, "podemos hablar sobre lo que está bien y lo que está mal, y si se lo merecían", afirma Alison Taylor, profesora clínica asociada de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Aun así, es "muy aterrador recibir tanto abuso y acoso en línea", señala Taylor. "Hay seres humanos reales detrás de esto".

Es difícil pensar que este tipo de momentos virales desaparezcan alguna vez, y existen pocas restricciones legales que impidan a los usuarios compartir ampliamente en línea clips de interacciones grabadas, desde un concierto hasta la calle. Pero a nivel individual, Bock afirma que puede ser útil "pensar antes de compartir" y cuestionar si algo es realmente preciso.

"Las redes sociales han cambiado mucho", afirma Bock. “Pero, como sociedad, realmente no nos hemos puesto al día con la tecnología en términos de nuestra ética y nuestra etiqueta”.

