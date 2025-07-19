Un concierto de Coldplay, una infidelidad y una 'kiss cam': 72 horas que llevaron a la renuncia de un alto ejecutivo

Video CEO de Astronomer se disculpa tras ser captado con su supuesta amante en un concierto de Coldplay

Andy Byron renunció a su trabajo como director ejecutivo de Astronomer Inc., según un comunicado publicado en LinkedIn por la compañía el sábado, tras la polémica generada luego de que apareció en una pantalla gigante durante un concierto de Coldplay abrazando a una mujer.

“Andy Byron ha presentado su renuncia y la Junta Directiva la ha aceptado. La Junta comenzará la búsqueda de nuestro próximo Director Ejecutivo, mientras que el cofundador y Director de Producto, Pete DeJoy, continúa como Director Ejecutivo interino”, dijo la empresa en un comunicado publicado en su página de LinkedIn.

“En Astronomer estamos comprometidos con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen la pauta tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente, esa pauta no se ha cumplido”, declaró la empresa.

El viernes la compañía informó que Byron había sido puesto bajo licencia y que la junta directiva había iniciado una investigación formal sobre el incidente, que se volvió viral gracias a un video que circuló en redes sociales desde el miércoles.

Víctima del 'kiss cam': el bochornoso momento en que Byron fue sorprendido con una mujer

Un breve video del concierto de Coldplay del miércoles en el Estadio Gillette de Foxborough, Massachusetts, mostró a Byron abrazado de una mujer mientras ambos sonreían. Ella se recostaba sobre él mientras escuchaban el concierto.

Al verse en la pantalla grande de la ‘kiss cam’, o “cámara del beso”, ella se quedó boquiabierta, se llevó las manos a la cara y se alejó de la cámara. Él desapareció del encuadre, al igual que ella, al tirarse al suelo.

El cantante Chris Martin había pedido a las cámaras que escanearan a la multitud para su “Jumbotron Song”, cuando canta algunas líneas sobre las personas sobre las que se enfoca la cámara.

“O bien tienen una aventura o simplemente son muy tímidos”, bromeó Martin.

Los 'detectives de Internet' identificaron al hombre como el director ejecutivo de una empresa con sede en Estados Unidos y a la mujer como directora de personal de Astronomer, Kristin Cabot.

Sin embargo, en un comunicado previo a la renuncia de Byron la empresa dijo que en el video no aparecía ninguna otra persona empleada de la compañía.

De acuerdo con reportes, Byron está casado con una mujer llamada Megan Kerrigan, dedicada a la educación. Los reportes indican que ambos tienen dos hijos y residen en Nueva York.

Aunque luego del bochornoso episodio circularon en redes imágenes en las que supuestamente Byron se disculpa con su familia, la empresa también dijo que el ahora exejecutivo no ha emitido ninguna declaración.

