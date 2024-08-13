El hombre que renunció a un maratón de nado tras descubrir que recorrió 60 millas... en el sentido incorrecto

Un nadador que buscaba completar un maratón de 80 millas a través del Lago Michigan renunció al tercer día después de ir en la dirección incorrecta por unas 60 millas.

Jim Dreyer, de 60 años, abandonó su recorrido luego de que un bote de apoyo le informó que había ido en la dirección incorrecta durante todo un día.

Dreyer buscaba nadar de Grand Haven, en Michigan, en dirección al oeste, hacia Milwaukee, Wisconsin.

Pero en lugar de hacer ese recorrido, terminó nadando hacia el norte, en dirección a Canadá, de acuerdo con un recuento que él mismo publicó en un artículo en internet.

Dreyer dijo que fue hasta el tercer día de recorrido que el bote de apoyo le informó de su error.

Qué hubo detrás del error de Dreyer en su maratón de nado

De acuerdo con su propio recuento, fue la falta de dos baterías AA lo que ocasionó que su GPS dejara de funcionar.

Dreyer explicó en su artículo que, al percatarse de que las baterías que tenía su GPS estaban por agotarse, buscó los repuestos en una bolsa de emergencia.

Fue en ese momento que se percató que había extraviado la bolsa durante el recorrido.

“Ahora me enfrentaba a continuar nadando sin saber realmente dónde estaba. Como antes, yo continuaría navegando usando la brújula en mi muñeca, la dirección de las olas y el cielo cuando estaba despejado”, escribió.

A partir de ese momento fue que el nadador comenzó a nadar en círculos y después en dirección al norte, de acuerdo con lo que su equipo le informó tras rescatarlo del agua.

Dreyer agregó que, en un punto, comenzó a sufrir alucinaciones desde la segunda noche de su recorrido.

Dijo que alucinó con un muro de metal en el mar y con buques de carga, que después entendió que solo estaban en su imaginación.

De acuerdo con la agencia AP, Dreyer, a quien se le apoda “El Tiburón”, cruzó el Lago Michigan en 1998.

En esa ocasión, el nadador salió de Two Rivers, Wisconsin, y nadó hasta Ludington, Michigan.

Sin embargo, el nadador no ha tenido éxito en tres intentos de repetir la hazaña desde entonces.

