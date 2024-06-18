El “misterioso” objeto metálico que apareció en el desierto cerca de Las Vegas y nadie sabe de qué se trata

Video Aparece otro monolito en Rumania y las especulaciones crecen

El Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Nevada, (LVMPD, por sus siglas en inglés) informó que investiga la aparición de un “misterioso” objeto, similar a un monolito, pero metálico, en una ruta de senderismo en la zona desértica en el norte de la ciudad.

En una publicación a través de la red social X, antes Twitter, el LVMPD difundió dos imágenes de la peculiar figura, que fue vista cerca de la zona conocida como Gass Peak que forma parte del Refugio de Fauna Silvestre del Desierto Nacional.

La ruta ubicada en Gass Peak es una de las más altas al norte de Las Vegas, situada a 6,937 pies sobre el nivel del mar.

“Vemos muchas cosas raras cuando la gente hace senderismo, como no estar preparado para el clima, no llevar consigo suficiente agua. Pero ¡miren esto!”, escribió el LVMPD en su publicación con las imágenes del prisma rectangular.

MYSTERIOUS MONOLITH!



We see a lot of weird things when people go hiking like not being prepared for the weather, not bringing enough water... but check this out!

Over the weekend, @LVMPDSAR spotted this mysterious monolith near Gass Peak north of the valley.



La agencia dijo que el grupo voluntario de Búsqueda y Recaste de Las Vegas informó a las autoridades de la instalación.

Apariciones de otras columnas misteriosas

Durante la pandemia, en el 2020, diversas figuras similares fueron vistas en distintas regiones de Estados Unidos y del mundo.

El primer registro que se tiene data de mediados de noviembre de ese año, cuando una especie columna metálica apareció en el desierto de Utah, y desapareció misteriosamente días después.

La aparición del "monolito en Utah" atrajo a múltiples turistas que acudieron al sitio para observarlo. Autoridades entonces reportaron daños a la flora natural de la región por el paso de los curiosos.

Después apareció a finales de noviembre por unos días otra de las figuras en la ciudad de Piatra Neamt, en Rumania.

El tercer avistamiento ocurrió en Atascadero, California, a principios de diciembre.

El cuarto incidente fue registrado en Albuquerque, Nuevo México, cuando una figura simular apareció el 7 de diciembre.

Las figuras parecen evocar a los monolitos que aparecen en el filme de ciencia ficción de 2001 de Stanley Kubrick “A Space Oddyssey”.

Ahora, el Servicio de Peces y Fauna Silvestre estadounidense dijo que está preocupado por el posible incremento de turistas que podrían acudir al sitio en el desierto de Las Vegas en busca del objeto.

“ La gente podría venir a verlo y podrían venir con vehículos inapropiados o manejando por donde no deben, dañando las plantas”, dijo a la agencia AP Christa Weise, la gerente interina del refugio.

Las estructuras que aparecieron en Utah y Nevada fueron instaladas sobre territorio federal de forma ilegal.

