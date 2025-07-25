Por qué un alce macho que merodea las montañas de Nueva York tiene perplejos a investigadores

Video Ardilla vs serpiente cascabel: El enfrentamiento duró unos 8 minutos en un parque de California

Un gran alce macho pasó el verano merodeando por un sendero popular para caminatas en las montañas Adirondack, lo que llevó a funcionarios de vida silvestre del estado de Nueva York a cerrar el camino mientras monitorean al animal que luce enfermo.

El sendero de la Monte Goodman en el Bosque Silvestre del Lago Horseshoe ha estado cerrado temporalmente desde el 6 de junio debido al comportamiento extraño del animal.

El alce permanece en el sendero o sus alrededores cerca de la cima, a veces sentado y a veces buscando alimento en una pequeña zona, según el Departamento de Conservación Ambiental.

Los intentos de disuadir al alce de alejarse del camino han fracasado.

“Este es un comportamiento muy inusual”

"Este es un comportamiento muy inusual", declaró el jueves Dave Kramer, científico investigador de la agencia. "Normalmente, en esta época del año, los alces se han desplazado a zonas más bajas, donde se alimentan principalmente de vegetación acuática".

Kramer estima que el alce mide aproximadamente 6 pie de altura hasta la cruz y pesa 900 libras o más. La extensión de sus astas indica que podría tener alrededor de cuatro años.

Y es un misterio por qué el alce no se mueve.

La agencia indicó que se sospechaba una "enfermedad subyacente que influye en el comportamiento". Los alces son susceptibles a un par de parásitos diferentes que pueden causarles la muerte.

Recientemente, el personal de vida silvestre pudo acercarse lo suficiente para observar el comportamiento del alce, pero no encontró signos evidentes de enfermedad.

" Aunque el alce parece un poco más delgado de lo que esperaríamos en esta época del año", dijo Kramer, y agregó que es difícil hacer diagnósticos concluyentes de animales en la naturaleza.

El alce no ha mostrado señales de agresión. Sin embargo, el sendero en el pueblo de Tupper Lake permanece cerrado, en parte por la preocupación de que el gran animal pueda representar un peligro para las personas si se acerca demasiado.

El estado está vigilando a alce con tres cámaras de seguimiento y el personal de vida silvestre realiza caminatas regulares a la montaña.

"Su condición física no se ha deteriorado hasta el punto de preocuparnos que tenga problemas", dijo Kramer. "Por ahora, simplemente lo estamos monitoreando periódicamente y evaluando cada caso".

El estado de Nueva York se encuentra en el límite sur del área considerada hábitat de los alces.

La población estatal de alces fue exterminada en el siglo XIX, pero ha aumentado gradualmente gracias a los animales que llegaron de otros estados del norte y de Canadá a partir de 1980 aproximadamente. Podría haber unos 700 alces en la región de Adirondack.

En enero, los agentes de conservación salvaron a un alce macho que cayó a través del hielo del lago Abanakee en otra parte de los Adirondacks.

