Muere un conductor tras estrellarse contra una verja de la Casa Blanca

El conductor no ha sido identificado por el momento. Su vehículo se estrelló contra la verja en la intersección de la calle 15 y la avenida Pennyslvania. La policía que acudió a la escena intentó asistirlo, pero el hombre fue declarado muerto en el lugar. El Servicio Secreto dijo que no había ninguna amenaza contra la Casa blanca.

Por:
Univision y Agencias
Un conductor murió la noche del sábado tras estrellar su auto contra una de las verjas de entrada del perímetro de la Casa Blanca, informó el Servicio Secreto.

"Poco antes de las 22:30 horas, un vehículo que circulaba a gran velocidad chocó con una puerta perimetral exterior del complejo de la Casa Blanca", dijo el Servicio Secreto en un comunicado publicado en la red social X, y añadió que "no había ninguna amenaza" para el presidente o la propia Casa Blanca.

El incidente fue clasificado como un accidente de tráfico, sin amenazas de seguridad, pero inicialmente se activaron todos los protocolos establecidos. El Servicio Secreto, junto con la policía y los bomberos del Distrito de Columbia, iniciaron una investigación sobre el accidente.

El presidente Biden no estaba en la Casa Blanca en el momento de los hechos, pues se encuentra pasando el fin de semana en Delaware.

El conductor era un hombre, que no ha sido identificado por el momento. Su vehículo se estrelló contra la verja en la intersección de la calle 15 y la avenida Pennyslvania. La policía acudió a la escena sobre las 10:46 pm e intentó asistirlo, pero fue declarado muerto en el lugar.

Otros incidentes en el perímetro de la Casa Blanca

En enero, las autoridades detuvieron a otra persona que estrelló un vehículo contra la puerta exterior del mismo complejo.

La Casa Blanca ha sido testigo de una serie de incidentes de intrusión de alto perfil en los últimos años, lo que provocó la construcción de una valla metálica más alta y resistente alrededor del perímetro de la icónica mansión en 2020.

Con información de AP y AFP.

MuertesAmenazasCasa BlancaDelaware Distrito de ColumbiaAccidente de tráfico

