Agentes del Servicio Secreto disparan a un hombre armado cerca de la Casa Blanca; no hay víctimas mortales

La policía había informado el sábado de un "individuo suicida" que al parecer estaba viajando desde Indiana a Washington DC. Horas después, cerca de la medianoche, encontraron el auto del hombre estacionado en las calles 17 y F, y cerca, a un individuo caminando que cumplía con la descripción que habían circulado antes las autoridades.

Univision
Video Atentado a Trump en Pensilvania: informe bipartidista revela errores del Servicio Secreto y autoridades locales

El Servicio Secreto de Estados Unidos disparó contra una persona con la que tuvo un "enfrentamiento armado" cerca de la Casa Blanca poco después de la medianoche del domingo, informó la agencia en un comunicado. Las autoridades no informaron de víctimas mortales en el incidente.

El encuentro con esa persona, un hombre adulto, ocurrió cerca de la intersección de las calles 17 y G NW, en Washington DC.

Cuando los agentes se le acercaron, el hombre sacó un arma y de fuego y se desató un intercambio de disparos de ambas partes. El individuo resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Por el momento no se conoce su estado. Ningún agente del Servicio Secreto resultó herido, detalló la agencia en el comunicado compartido en X por su portavoz, Anthony Guglielmi.

Se ha iniciado una investigación del incidente, a cargo del Departamento de Policía Metropolitana de Washington DC.

