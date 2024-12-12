Qué se sabe de los misteriosos drones que sobrevuelan Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania

Video FBI investiga avistamientos de misteriosos drones cerca a campo de golf de Donald Trump en Nueva Jersey

Avistamientos recientes de múltiples drones que han sobrevolado de forma misteriosa varias partes de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania han causado alarma entre autoridades y residentes.

Los drones, de hasta 6 pies de diámetro, han desatado una serie de especulaciones sobre el origen y el motivo por el cual han sobrevolado partes de los tres estados.

PUBLICIDAD

La Casa Blanca dijo el jueves que una revisión de lo avistamientos ha demostrado que muchos son en realidad aeronaves tripuladas que vuelan legalmente.

John Kirby, portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, dijo que no se informó de avistamientos en ningún espacio aéreo restringido. Agregó que la Guardia Costera de Estados Unidos no había descubierto ninguna participación extranjera desde buques (de los que se podrían enviar los drones).

"No tenemos evidencia en este momento de que los avistamientos de drones reportados representen una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública, o tengan un nexo extranjero", dijo Kirby, haciéndose eco de las declaraciones del Pentágono y del gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy.

Por otra parte, el jueves, un senador estadounidense pidió que los misteriosos drones avistados volando sobre áreas sensibles en Nueva Jersey y otras partes de la región del Atlántico medio sean "derribados, si es necesario", incluso cuando sigue sin estar claro quién es su propietario.

Parte de la preocupación surge de que los objetos voladores no identificados se reportaron inicialmente cerca de Arsenal Picatinny, una instalación de fabricación e investigación militar de Estados Unidos.

También han sido observados sobre el campo de golf del presidente electo Donald Trump en Bedminster.

El número de avistamientos ha aumentado en los últimos días, aunque los funcionarios dicen que muchos de los objetos vistos pueden haber sido aviones en lugar de drones. También es posible que un solo dron haya sido reportado más de una vez.

PUBLICIDAD

Esta semana, legisladores locales dijeron que, tras una reunión con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), se les informó que los drones parecen evitar ser detectados por métodos tradicionales como helicópteros y radio.

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, la asambleísta republicana Dawn Fantasia dijo que los legisladores discutieron con DHS la serie de avistamientos que van desde el área de la ciudad de Nueva York hasta Nueva Jersey y hacia el oeste hasta partes de Pensilvania, incluida Filadelfia.

Autoridades intentan calmar las especulaciones sobre los drones misteriosos

Tras los primeros avistamientos, algunos residentes y legisladores han lanzado teorías sobre el posible origen de los drones.

Por ejemplo, el miércoles, el legislador republicano Jeff Van Drew especuló que los dispositivos provenían de una “nave nodriza” controlada por Irán.

"Esa nave nodriza... está frente a la costa este de los Estados Unidos de América. Han lanzado drones hacia todo lo que podemos ver u oír", dijo Van Drew el miércoles en Fox News.

"Estos provienen de fuentes importantes. No lo digo a la ligera".

Tras la declaración del legislador, Sabrina Singh, una vocera del Pentágono, rechazó las versiones impulsadas por Van Drew.

"No hay nada de cierto en eso”, dijo durante una conferencia Singh. "No hay ningún barco iraní frente a las costas de Estados Unidos, y no hay ninguna nave nodriza que lance drones hacia Estados Unidos".

PUBLICIDAD

También el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y funcionarios de agencias de seguridad han enfatizado que los drones no parecen amenazar la seguridad pública. El FBI ha estado investigando y ha pedido a los residentes que compartan cualquier video, fotografía u otra información que puedan tener.

Murphy dijo en una publicación en las redes sociales que había discutido los avistamientos en una reunión con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y otros funcionarios.

“Estamos monitoreando activamente la situación y en estrecha coordinación con nuestros socios federales y policiales en este asunto”, escribió en su cuenta de X. “No se conoce ninguna amenaza para el público en este momento”.

Van Drew y Chris Smith, otro congresista republicano del área de Jersey Shore, han pedido al ejército que derribe los drones.

Smith dijo que un oficial al mando de la Guardia Costera le informó sobre un incidente ocurrido el fin de semana en el que una docena de drones siguieron a un bote salvavidas motorizado de la Guardia Costera “en una persecución cercana” cerca de Barnegat Light y el Parque Estatal Island Beach en el condado de Ocean.

El teniente de la Guardia Costera Luke Pinneo dijo a The Associated Press el miércoles “que se observaron múltiples aviones de baja altitud en las proximidades de una de nuestras embarcaciones cerca del Parque Estatal Island Beach”.

Los aviones no fueron percibidos como una amenaza inmediata y no interrumpieron las operaciones, dijo Pinneo. La Guardia Costera está ayudando al FBI y a las agencias estatales en la investigación.

PUBLICIDAD

En una carta al Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, Smith pidió ayuda militar para lidiar con los drones, señalando que la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst tiene la capacidad de "identificar y derribar sistemas aéreos no tripulados no autorizados".

Sin embargo, la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, dijo a los periodistas el miércoles que “nuestra evaluación inicial aquí es que no se trata de drones ni de actividades provenientes de una entidad o adversario extranjero”.

Legisladores piden más restricciones a la operación de drones

Muchos legisladores municipales han pedido más restricciones sobre quién tiene derecho a volar los dispositivos no tripulados. Al menos un legislador estatal propuso una prohibición temporal de los vuelos con drones en el estado.

Los drones son legales en Nueva Jersey para uso recreativo y comercial, pero están sujetos a las regulaciones y restricciones de vuelo locales y de la Administración Federal de Aviación. Los operadores deben estar certificados por la FAA.

“Esto es algo que nos estamos tomando muy en serio. No culpo a la gente por sentirse frustrada", dijo Murphy a principios de esta semana. Un portavoz del gobernador demócrata dijo que no asistió a la reunión del miércoles.

El asambleísta republicano Erik Peterson, cuyo distrito incluye partes del estado donde se informó sobre los drones, dijo que también asistió a la reunión del miércoles en una instalación de la policía estatal en West Trenton. La sesión duró unos 90 minutos.

PUBLICIDAD

Peterson dijo que los funcionarios del DHS fueron generosos con su tiempo, pero parecieron desdeñar algunas preocupaciones, diciendo que no se ha confirmado que todos los avistamientos reportados involucraran drones.

Entonces, ¿quién o qué está detrás de los objetos voladores? ¿De dónde vienen? ¿Qué están haciendo? "Tengo entendido que no tienen ni idea", dijo Peterson.

Se dejó un mensaje en busca de comentarios al Departamento de Seguridad Nacional.

La mayoría de los drones han sido vistos en zonas costeras y recientemente se informó que algunos sobrevolaban un gran embalse en Clinton. También se han reportado avistamientos en estados vecinos.

James Edwards, de Succasunna, Nueva Jersey, dijo que ha visto algunos drones sobrevolando su vecindario desde el mes pasado.

"Esto genera preocupación principalmente porque hay muchas cosas que se desconocen", dijo Edwards el miércoles. “Hay mucha gente que habla de varias conspiraciones que creen que están en juego aquí, pero eso sólo añade más leña al fuego innecesariamente. Necesitamos esperar y ver qué está sucediendo realmente aquí, no dejar que el miedo a lo desconocido nos alcance".

Con información de The Associated Press.

Mira también: