“Mi casa ya no existe”: Una mujer de California huyó con sus tres hijos de las llamas que destruyeron la casa que apenas habían comprado

“Eran como las 2:40 de la mañana cuando escuché a la distancia que dijeron que debíamos evacuar”, dijo Jessica Adams a Univision Noticias. “Miré mi teléfono y no estaba cargado y no había electricidad, escuché cuando un guardia estaba dando la orden de evacuar”.

“Había poca visibilidad y mucha gente estaba evacuando”, dijo Jessica. “Realmente me espanté”.

“Estamos viviendo un tiempo muy difícil, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante”, dijo Jessica a Univision Noticias. “Mi casa ya no existe, pero, ante todo, primero soy una madre y sé que Dios me dará a mí fe y mis niños la dirección para ser valiente”.

"No podía permitir que el fuego me arruinara una vez más"

Chantelle Little, dice que su esposo Chad está "un poco loco" por haberse quedado solo a combatir las llamas que amenazaban su hogar en Vacaville.

"Ya habíamos perdido una casa hace cinco años cuando se quemó el ático", relató a Univision Noticias Chantelle Little, la esposa de Chad. "Mis dos hijos y yo evacuamos la zona cuando vimos venir el incendio en la parte alta de la montaña, ahora estamos a salvo en la casa de mi madre en (la ciudad) de Fairfield".

Desde la medianoche del martes, hasta el mediodía del miércoles, Chad Little hacía lo imposible para salvar su casa.

"Me sentía tranquilo durante las primeras horas, pero a las 8:00 o 9:00 am vi que las llamas se acercaban en dirección este a oeste y hacia abajo del cañón", dijo. "En ese momento me preocupé".