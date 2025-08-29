La niña de 11 años que dio a luz en Oklahoma tras ser abusada sexualmente por el padrastro

Video Padres son condenados por dejar ciego y cuadripléjico a su bebé: lo sometieron a una dieta extrema

El padrastro de una niña de 11 años en el condado de Muskogee, en Oklahoma, fue acusado por las autoridades locales de abuso sexual y de negligencia infantil grave, después de que la menor diera a luz en casa a un bebé a término el 16 de agosto, según informes de los medios locales.

Dustin Walker, de 34 años, el padrastro, y Cherie Walker, la madre de la niña, de 33, fueron acusados además de no supervisar ni brindar atención médica a la menor después de que diera a luz.



La fiscal adjunta del condado de Muskogee, Janet Hutson, declaró a la estación local KOTV que ambos adultos alegaron no saber que la niña estaba embarazada.

Documentos del caso obtenidos por la estación local FOX 23 indican que la menor tenía 36 semanas de embarazo.

El cargo de abuso sexual de una menor que las autoridades locales presentaron contra el hombre se produjo después de que una prueba de ADN confirmara que era el padre del bebe recién nacido, según el medio local KWTV.

El expediente judicial del caso indica que los investigadores determinaron que la niña no había sido examinada por un médico en más de un año y no había recibido atención prenatal ni postnatal.

Hutson declaró a la estación KJRH que la fiscalía se enteró del incidente después de que la niña fuera trasladada al hospital tras dar a luz.

“Me horroricé al descubrir que era una niña de 11 años la que había dado a luz”, declaró Hutson a FOX23. “Y que no recibió atención médica ni contó con nadie que la acompañara”.

La pareja también fue acusada de negligencia contra otros cinco niños bajo su cuidado desde al menos enero, de acuerdo con un reporte de NBC, que indica además que esos otros niños tenían entre dos y nueve años.

Ambos han estado en prisión bajo una fianza de $100,000, informó KWTV.

Hutson afirmó que Walker y la madre del niño de 11 años, quienes deben comparecer tentativamente ante el tribunal en septiembre, podrían recibir hasta cadena perpetua si son declarados culpables.

"Este es uno de los casos más graves, si no el más grave, de abuso sexual y negligencia infantil que he procesado", dijo Hutson een un cominicado.

“Esta niña está traumatizada”, dijo Hutson a KOTV. “Ha pasado por una experiencia terrible. Es decir, no solo la embarazó, sino que dio a luz en casa sin asistencia médica, y esta será su vida para siempre”.

