Esta joven salvó a su familia de morir en un incendio por no tener covid: el resto no olió el humo y ella los alertó

Bianca Rivera, una adolescente de 17 años de Waco, Texas , es la única persona de su casa que no tiene el coronavirus . Gracias a eso pudo salvarle la vida a su familia, ya que los demás perdieron el sentido del olfato a causa del virus y por eso no pudieron oler el humo del incendio que se produjo en la vivienda.

Cuando Bianca sintió el olor, no tardó en evacuar a sus tres familiares y a los cuatro perros de la casa . Esto ocurrió alrededor de las 2:00 am del pasado viernes.

"Realmente no me considero una héroe" , dijo Bianca a la cadena de televisión local KWTX, afiliada de CNN. "Hice lo que cualquier otra persona haría por su propia familia. Solo quería que todos salieran sanos y salvos".

"Honestamente, era solo yo protegiendo a mi familia y llevándolos (a un lugar seguro). No me importaba si me iba a lastimar o me iba a quemar siempre que los sacara sanos y salvos, no me importaba, iba a estar bien", agregó.