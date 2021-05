Venden en $18 boletos para un concierto en Florida, pero los no vacunados contra covid-19 deberán pagar $1,000

Un promotor de conciertos de Florida utilizó una creativa forma de incentivar a las personas a vacunarse contra covid-19 : para su próximo concierto de punk-rock, cobrará las entradas en $18 a las personas que estén vacunadas y $1,000 a las que no lo estén .

Luego de que el gobernador republicano Ron DeSantis firmó un proyecto de ley que prohíbe los pasaportes de vacunas en el estado de Florida, y sabiendo que no podía excluir legalmente a las personas no vacunadas de la sala de conciertos, Williams dijo que alienta a aquellos que no están vacunados a comprar el boleto de precio completo, y si lo hacen, serán tratados como todos los demás.