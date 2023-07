Este hondureño murió tras saltar a un lago para salvar la vida de dos niños pese a que no sabía nadar

Marvin Alexan Fernández Chicas no lo dudó una vez y se tiró a las aguas del lago Nockamixon, ubicado en el suroeste de Pennsylvania. Ahí dentro, dos niños que como él no sabían nadar, habían resbalado por accidente. El hondureño maniobró como pudo para sacar a los pequeños; sin embargo, él no pudo salir y murió ahogado.