Seis miembros de una familia hispana fueron las víctimas del tiroteo en Colorado Springs

Las autoridades aún no han revelado la identidad del agresor, pero se trata de un exnovio de Sandra Ibarra, a quien todos conocían por su sobrenombre, 'Junior', según relata Freddy Márquez, que estuvo en la fiesta pero la abandonó antes de que se produjesen los disparos.

"Yo no entiendo por qué mató a todos": hispana pierde a varios miembros de su familia en tiroteo en Colorado

Nuvia Márquez contó a Univision Noticias que aún no entiende por qué el responsable del tiroteo cometió este horrendo crimen. "Lo que yo sé es que habló con alguien (presente en la fiesta) y no contestaba... y no sé si se enojó tanto que mató a todos", dijo la chica que en cuestión de minutos perdió a casi todos los miembros de su familia cercana.