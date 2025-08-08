Reportan un tiroteo en el campus de la Universidad de Emory, en Georgia

Video Videos muestran el pánico en el lugar: nuevos detalles del tiroteo en una base militar en Georgia

Autoridades de la Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia, llamaron este viernes a sus estudiantes y comunidad universitaria a buscar refugio por un tiroteo reportado en el campus de Atlanta en Emory Point.

"Corran, escóndanse, luchen. Eviten el área. Busquen un lugar seguro", publicó la institución en redes sociales y en sus alertas de seguridad enviadas a dispositivos móviles.

La policía de Atlanta confirmó que estaba respondiendo a reportes de un tirador activo, pero no aclaró las circunstancias ni si se han registrado víctimas.

El personal de un restaurante cercano al campus cerró las puertas con llave y se atrincheró en el interior. Brandy Giraldo, su directora de operaciones, le dijo a la agencia AP que los trabajadores escucharon una serie de disparos.

"Sonaba como fuegos artificiales estallando uno tras otro", dijo.