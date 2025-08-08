Detienen tras una semana de búsqueda al presunto autor del tiroteo que dejó 4 muertos en un bar de Montana

Video Tiroteo en Montana: buscan a sospechoso de matar a cuatro personas en un bar de Anaconda

El presunto autor del tiroteo que dejó cuatro víctimas mortales la semana pasada en un bar de la localidad de Anaconda, en el estado de Montana, fue detenido este viernes tras una semana prófugo de la Justicia.

El arresto de Michael Paul Brown, un exsoldado del ejército estadounidense de 45 años, fue confirmado por el gobernador de Montana, Greg Gianforte.

"La respuesta de las fuerzas del orden en todo Montana ha sido increíble. Gracias a todos los colaboradores por su compromiso con la búsqueda", publicó en su cuenta de X. "Que Dios siga acompañando a las familias de las cuatro víctimas que aún lloran su pérdida", agregó.

Decenas de agencias locales, estatales y federales estuvieron involucradas en la búsqueda de Brown, quien permanecía desaparecido desde el tiroteo ocurrido el pasado viernes en el bar The Owl, junto al que vivía.

Cámaras de seguridad del local grabaron a Brown huyendo de la escena del crimen tras el suceso.

La barman y los tres clientes presentes en ese momento en el bar, de entre 59 y 74 años de edad, murieron como consecuencia de los disparos. Las autoridades creen que Brown conocía a la mayoría de ellos.

David Gwerder, propietario del negocio, aseguró entonces que no tenía conocimiento de ningún conflicto previo entre las víctimas y Brown.

"Conocía a todos los que estaban en el bar. Te lo garantizo", declaró tras el tiroteo. "No tenía ninguna disputa con ninguno de ellos. Simplemente, creo que perdió la cabeza".

El presunto autor del tiroteo en Montana sirvió en el Ejército y estuvo destinado en Irak

El sospechoso sirvió en el Ejército de EEUU como miembro de la tripulación de blindados de 2001 a 2005 y estuvo desplegado en Irak desde principios de 2004 hasta marzo de 2005, según confirmó a la agencia AP la portavoz del ejército, Ruth Castro.

Después, Brown estuvo en la Guardia Nacional de Montana de 2006 a marzo de 2009. Dejó el servicio militar con el rango de sargento.

A pesar de una ardua búsqueda por parte de cerca de 40 agencias, Brown consiguió estar prófugo durante toda una semana.

Había sido visto por última vez en la zona de Stump Town, justo al oeste de Anaconda, y las autoridades lo buscaron por zonas boscosas y montañosas de difícil acceso que incluyeron el Área de Manejo de Vida Silvestre de Garrity Mountain, popular entre campistas y senderistas.

El tiroteo y la posterior búsqueda del sospechoso habían sacudido la vida de los habitantes de Anaconda, un pueblo de apenas 9,000 habitantes.

"Gracias a todos los valientes agentes del orden que ayudaron a detener al sospechoso del tiroteo de Anaconda", dijo el senador de Montana, Steve Daines.

"Durante la última semana, Anaconda y la comunidad circundante demostraron al país la resiliencia y la determinación que hacen especial a Montana. Acompañamos en el sentimiento a las víctimas y sus familias", agregó.

