Tiroteo en un hospital en Pensilvania deja a un policía y al atacante muertos

Un policía murió el sábado tras responder a un tiroteo en un hospital del centro de Pensilvania, donde también murió el presunto pistolero, según informaron las autoridades.

El agente que murió en el tiroteo en el hospital UPMC Memorial en York fue identificado como Andrew Duarte, del Departamento de Policía del Distrito de West York. Estaba respondiendo a una llamada de ayuda, según publicó el departamento en su página de Facebook.

“Todos tenemos el corazón roto y estamos de luto por su pérdida”, dijo el administrador del distrito de West York, Shawn Mauck, a The Associated Press.

Los funcionarios del UPMC Memorial en York dijeron que ningún paciente resultó herido durante el tiroteo..

Las autoridades estaban en el lugar y reportaron la situación bajo control, dijo Susan Manko, vicepresidenta de relaciones públicas de UPMC, en un comunicado enviado por correo electrónico.

El hospital pidió a los empleados que no tenían previsto trabajar el sábado que se quedaran en casa. Las familias de los pacientes que lleguen al lugar deben presentarse en el estacionamiento del edificio de la OSS frente al hospital, dijo Manko.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que estaba en camino al hospital después de haber sido informado sobre el tiroteo. Dijo que el hospital es "seguro".

UPMC Memorial es un hospital de cinco pisos y 104 camas que abrió sus puertas en 2019 en York, una ciudad de aproximadamente 40,000 habitantes conocida por la creación de York Peppermint Patties en 1940.

Ola de ataques han convertido a la atención médica en profesión de alto riesgo, según los CDC

El tiroteo es parte de una ola de violencia armada en los últimos años que ha arrasado hospitales y centros médicos de Estados Unidos, que han luchado por adaptarse a las crecientes amenazas.

Tales ataques han convertido a la atención médica uno de los campos más violentos del país, y los trabajadores sufren más lesiones no fatales por violencia en el lugar de trabajo que los trabajadores de cualquier otra profesión, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidenses.

En 2023, un tirador mató a un guardia de seguridad en el vestíbulo del hospital psiquiátrico estatal de New Hampshire antes de ser asesinado a tiros por un policía estatal.

En 2022, un hombre mató a dos trabajadores en un hospital de Dallas mientras él estaba allí para presenciar el nacimiento de su hijo.

En mayo de ese año, un hombre abrió fuego en la sala de espera de un centro médico en Atlanta, matando a una mujer e hiriendo a cuatro.

Y apenas un mes después, un hombre armado mató a su cirujano y a otras tres personas en un consultorio médico de Tulsa, Oklahoma, porque culpó al médico por su continuo dolor después de una operación.