El FBI busca a un hombre que voló en un jetpack cerca de dos aviones que se dirigían al aeropuerto de Los Ángeles

Desconcertado por el informe, el controlador de tránsito aéreo respondió: “American 1997, OK, gracias por la actualización. ¿Lado izquierdo o derecho?

"Pareciera increíble que sucedan estas cosas; en otros años pensaríamos que el piloto de la aeronave estaría loco al hacer un reporte de esta naturaleza”, dijo a Univision Noticias, George Velásquez, un piloto comercial de Los Ángeles. “Pero el avance de la tecnología no se ha detenido y es completamente cierto que un humano ya pueda volar a la par de un avión”.

El FBI inicia las indagaciones

Laura Eimiller, portavoz del FBI en Los Ángeles , dijo a Univision Noticias que la agencia tiene el reporte de “un objeto no anunciado que posiblemente interfirió” en los vuelos del domingo en LAX.

“Eso es una preocupación para nosotros:”, declaró. “Acerca de lo que fue, no vamos a especular; queremos tener información concreta de los pilotos de donde fue (el avistamiento) y conocer ¿por qué sucedió cerca de un avión? A veces no hay intención criminal, sino que se hace por diversión, pero hasta ahora no hemos identificado a nadie”.