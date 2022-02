"Mi amor era un estafador": así son engañadas las víctimas de fraude en Apps de citas

"Él estaba tratando de terminar un trabajo en California y necesitaba dinero para poder hacerlo. Yo le envié dinero, lo pensé bastante, recé por eso. Siempre he sido una persona muy dada. Por eso me dije: si tengo el dinero en la cuenta podría ayudarlo con algo", recuerda en su testimonio. No dudó porque él le prometió que se lo devolvería en las siguientes 24 a 48 horas. Eso nunca pasó.