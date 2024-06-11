Cambiar Ciudad
Avión

Las aterradoras imágenes del avión que perdió la 'nariz' y se le astillaron los parabrisas en pleno vuelo por una granizada

El avión sufrió fuertes daños en la parte frontal luego de haber quedado atrapado en la granizada, que no había sido advertida en los radares de monitoreo.

Una aeronave de la aerolínea Austrian Airlines sufrió daños severos pasar este domingo por una área donde tenía lugar una tormenta de granizo durante un vuelo de España a Austria.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la 'nariz' del avión totalmente destruida y las ventanas de la cabina estrelladas.

La aerolínea dijo en un comunicado que los 173 pasajeros y los seis miembros de la tripulación del vuelo OS434, de Palma de Mallorca, España, a Viena, Austria, resultaron ilesos.

Según el comunicado, el avión quedó atrapado en una "célula de tormenta" que no era visible en los radares de los pilotos.

Por este motivo es que el impacto fue mayor, ya que la aeronave se vio envuelta en la fuerte granizada de forma momentánea.

En un momento de la tormenta, los pilotos hicieron una llamada de emergencia, dijo la aerolínea.

El granizo dañó las dos ventanas delanteras de la cabina, el morro del avión y algunas cubiertas, dijo Austrian Airlines en su comunicado.

El avión pudo aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Viena, de acuerdo con la aerolínea.

Emmeley Oakley, una de las pasajeras, describió a la cadena estadounidense ABC News los momentos de pánico que se vivieron en el vuelo por la tormenta.

"Creo que estábamos a unos 20 minutos de aterrizar cuando entramos en una nube de granizo y tormenta, y la turbulencia comenzó. Definitivamente podríamos sentir el granizo impactando al avión y fue bastante ruidoso y por supuesto muy turbulento por un minuto", dijo.

La pasajera agregó que "teléfonos" y "vasos" salieron volando por el avión a raíz de la turbulencia.

La aerolínea agregó que lleva a cabo una evaluación de los daños.

