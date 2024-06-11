Las aterradoras imágenes del avión que perdió la 'nariz' y se le astillaron los parabrisas en pleno vuelo por una granizada

Una aeronave de la aerolínea Austrian Airlines sufrió daños severos pasar este domingo por una área donde tenía lugar una tormenta de granizo durante un vuelo de España a Austria.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la 'nariz' del avión totalmente destruida y las ventanas de la cabina estrelladas.

The nose of an Austrian Airlines' Airbus A320 partially disintegrated by hail with dozens of impact marks on the windscreen.



It happened during Flight OS434 from Palma de Mallorca, Spain, to Vienna on June 9, 2024. pic.twitter.com/j69jh1CIaq — Massimo (@Rainmaker1973) June 11, 2024

When you send off four besties and they end up being „attacked“ by hail, lose half of the cockpit nose and have their front windows shattered prior to arrival. #OS434 Palma to Vienna. Very pleased you all touched ground - alive. Thanks #austrian #aua #airlines pic.twitter.com/SHOUsUY5Wg — Exithamster (@exithamster) June 9, 2024

La aerolínea dijo en un comunicado que los 173 pasajeros y los seis miembros de la tripulación del vuelo OS434, de Palma de Mallorca, España, a Viena, Austria, resultaron ilesos.

Austrian Airlines A320 severely damaged by a hailstorm while on approach to Vienna Airport in Austria. Despite the damage to the aircraft's nose and windscreen the pilots landed safely. pic.twitter.com/AIa7aL9HEQ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 9, 2024



Según el comunicado, el avión quedó atrapado en una "célula de tormenta" que no era visible en los radares de los pilotos.

Por este motivo es que el impacto fue mayor, ya que la aeronave se vio envuelta en la fuerte granizada de forma momentánea.

En un momento de la tormenta, los pilotos hicieron una llamada de emergencia, dijo la aerolínea.

El granizo dañó las dos ventanas delanteras de la cabina, el morro del avión y algunas cubiertas, dijo Austrian Airlines en su comunicado.

El avión pudo aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Viena, de acuerdo con la aerolínea.

Emmeley Oakley, una de las pasajeras, describió a la cadena estadounidense ABC News los momentos de pánico que se vivieron en el vuelo por la tormenta.

"Creo que estábamos a unos 20 minutos de aterrizar cuando entramos en una nube de granizo y tormenta, y la turbulencia comenzó. Definitivamente podríamos sentir el granizo impactando al avión y fue bastante ruidoso y por supuesto muy turbulento por un minuto", dijo.

La pasajera agregó que "teléfonos" y "vasos" salieron volando por el avión a raíz de la turbulencia.

World weather news is from Austria,



Good afternoon everyone,



This is the view from the cockpit of the pilots of the Austrian Airlines plane while landing in Vienna a few days ago after they encountered a large hail storm during a flight from Palma (Majorca) to Vienna.



Kind… pic.twitter.com/kRVn0ixFoD — Kernow Weather Team (@KWTWeather) June 11, 2024

La aerolínea agregó que lleva a cabo una evaluación de los daños.

