Dos aviones de Delta chocan en la pista del aeropuerto de Atlanta: no hubo heridos y las operaciones siguen con normalidad

Video Así quedó la cola del avión Delta que colisionó con otro antes del despegue

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) dijo este martes que investiga por qué dos aeronaves de la aerolínea Delta chocaron mientras se preparaban para despegar en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Georgia.

La FAA dijo en un comunicado que alrededor de las 10:10 de la mañana (hora local), un Airbus A350 que se dirigía a Tokio colisionó con un jet Endeavour Air CRJ-900 que salía para Lafayette, Louisiana.

PUBLICIDAD

Por separado, Delta dijo en otro comunicado que no se reportaron pasajeros ni tripulantes lesionados y que las operaciones de la aerolínea continuaban con normalidad en el aeropuerto de Atlanta.

De acuerdo con la narración de hechos difundida por la FAA, el avión que se preparaba para despegar rumbo a Tokio golpeó con la punta de un ala la cola del Endeavour Air CRJ-900. “La FAA investigará el incidente, que ocurrió en la intersección de dos calles de rodaje alrededor de las 10:10 am del 10 de septiembre”, dijo la agencia federal.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la cola del Endeavour Air CRJ-900 desprendida del avión. Videos del incidente reflejan también vehículos de cuerpos de rescate alrededor de esa aeronave.

Delta, por su parte, informó que los pasajeros de ambas aeronaves fueron trasladados de vuelta a la terminal y reasignados a otros vuelos para llegar a sus destinos.

La Junta de Seguridad Nacional de Transporte dijo abrirá su propia investigación de los hechos. Y un vocero del aeropuerto dijo a la cadena CBS que las operaciones del sitio continuaban con un “impacto mínimo” tras los hechos.

El incidente en Atlanta es el segundo ocurrido en semanas recientes que involucra a Delta. A finales de agosto, dos trabajadores murieron y uno resultó gravemente herido luego de que el neumático de un Boeing 757 de Delta explotó en un hangar de mantenimiento de aviones de la aerolínea dentro de ese aeropuerto.

Jason Adams, meteorólogo del canal local WFTS-TV de Tampa, Florida, iba a bordo del avión que se dirigía a Louisiana para cubrir la tormenta tropical Francine y relató el momento del impacto en la plataforma social X. "Bueno, eso fue aterrador", escribió Adams.

PUBLICIDAD

“Íbamos saliendo en el vuelo de Atlanta a Louisiana mientras otro avión cortó la parte trasera de nuestro avión. Hubo sonidos muy estruendosos, de raspado de metal y luego fuertes golpes. Estamos bien. Ni fuego ni humo”.

Mira también: