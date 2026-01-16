FDA La FDA amplía el retiro de productos de chocolate por temores de salmonela: mira aquí cuáles son los nuevos afectados El temor a la contaminación por salmonela llevó a la FDA a ampliar la retirada de productos de chocolate a un total de ocho: mira aquí cuáles son los afectados.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) amplió a ocho nuevos productos de chocolate su reporte de retiro del mercado por temores a contaminación por salmonela.

En un comunicado publicado el jueves, la FDA anuncia que Spring & Mulberry había ampliado la lista de productos que retiraba de sabores para incluir siete nuevo sabores, para un total de ocho.

Los afectados según el comunicado del jueves y sus código de lote son los siguientes:

- Earl Grey (#025258)

- Lavender Rose (#025256 y #025260)

- Mango Chili (#025283)

- Mint Leaf (#025255)

- Mixed Berry (#025275, #025281, #025337)

- Mulberry Fennel (#25345)

- Pacan Date (#025261, #025265, #025267, #025268, #025339, #025343)

- Pure Dark Minis (#025273)

Los productos afectados han estado disponibles desde el pasado 15 de septiembre y pueden ser identificados por el código de lote.

La presentación Mint Leaf (#025255) ya había sido incluida en la advertencia de retiro del pasado día 12 de enero.

En consulta con la FDA, la empresa decidió ampliar la medida a otros productos elaborados en la misma época porque, según el comunicado, la salmonela es difícil de detectar y puede aparecer y desaparecer en los análisis.

¿Qué es la salmonela y cómo puede afectarte?

La salmonela es una bacteria que, como advierte la FDA, puede causar infecciones graves, y en ocasiones mortales, en niños pequeños, personas frágiles o mayores y aquellos con sistemas inmunitarios debilitados.

Las personas sanas infectadas con salmonela pueden presentar fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor abdominal.

En casos raros, la infección puede provocar que el microorganismo entre en el torrente sanguíneo y cause enfermedades más graves, como infecciones arteriales (es decir, aneurismas infectados), endocarditis y artritis. Las personas que presenten estos síntomas deben buscar atención médica de inmediato.