FDA

La FDA amplía el retiro de productos de chocolate por temores de salmonela: mira aquí cuáles son los nuevos afectados

El temor a la contaminación por salmonela llevó a la FDA a ampliar la retirada de productos de chocolate a un total de ocho: mira aquí cuáles son los afectados.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Se presentan casos de salmonela por consumir un famoso cereal

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) amplió a ocho nuevos productos de chocolate su reporte de retiro del mercado por temores a contaminación por salmonela.

En un comunicado publicado el jueves, la FDA anuncia que Spring & Mulberry había ampliado la lista de productos que retiraba de sabores para incluir siete nuevo sabores, para un total de ocho.

PUBLICIDAD

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Más sobre FDA

Retiran del mercado barras de chocolate por posible contaminación de salmonela
2 mins

Retiran del mercado barras de chocolate por posible contaminación de salmonela

N+ Univision
De la supuesta “asociación” entre el autismo y el Tylenol a “los amish y Cuba prácticamente no tienen autismo”: verificamos la conferencia prensa de Trump y Kennedy Jr.
12 mins

De la supuesta “asociación” entre el autismo y el Tylenol a “los amish y Cuba prácticamente no tienen autismo”: verificamos la conferencia prensa de Trump y Kennedy Jr.

N+ Univision
Detalles de los despidos masivos en agencias de salud de EEUU que afectan a unos 10,000 trabajadores
3:53

Detalles de los despidos masivos en agencias de salud de EEUU que afectan a unos 10,000 trabajadores

N+ Univision
Es falso que al alimento de pollos en EEUU se agregue medicamentos con arsénico aprobados por la FDA
3 mins

Es falso que al alimento de pollos en EEUU se agregue medicamentos con arsénico aprobados por la FDA

N+ Univision
Detectan partículas de gripe aviar en una de cada cinco muestras de leche pasteurizada, ¿cuál es el riesgo?
6:35

Detectan partículas de gripe aviar en una de cada cinco muestras de leche pasteurizada, ¿cuál es el riesgo?

N+ Univision
Es falso que la vacuna contra el dengue contenga grafeno, como afirman en redes sociales
5 mins

Es falso que la vacuna contra el dengue contenga grafeno, como afirman en redes sociales

N+ Univision
¿Compras dumplings de pollo? Retiran más de 61,000 libras por sospecha de contener partículas de plástico
0:33

¿Compras dumplings de pollo? Retiran más de 61,000 libras por sospecha de contener partículas de plástico

N+ Univision
No hay base científica para afirmar que los alimentos alcalinos contrarrestan el virus del covid-19
8 mins

No hay base científica para afirmar que los alimentos alcalinos contrarrestan el virus del covid-19

N+ Univision
El llamado del cirujano general de Florida a parar el uso de las vacunas de Pfizer y Moderna contra el covid-19 parte de preocupaciones infundadas
6 mins

El llamado del cirujano general de Florida a parar el uso de las vacunas de Pfizer y Moderna contra el covid-19 parte de preocupaciones infundadas

N+ Univision
En un minuto: Entrevista exclusiva de Univision a Donald Trump en su casa en Mar-a-Lago
1:15

En un minuto: Entrevista exclusiva de Univision a Donald Trump en su casa en Mar-a-Lago

N+ Univision

Los afectados según el comunicado del jueves y sus código de lote son los siguientes:
- Earl Grey (#025258)
- Lavender Rose (#025256 y #025260)
- Mango Chili (#025283)
- Mint Leaf (#025255)
- Mixed Berry (#025275, #025281, #025337)
- Mulberry Fennel (#25345)
- Pacan Date (#025261, #025265, #025267, #025268, #025339, #025343)
- Pure Dark Minis (#025273)

Los productos afectados han estado disponibles desde el pasado 15 de septiembre y pueden ser identificados por el código de lote.

La presentación Mint Leaf (#025255) ya había sido incluida en la advertencia de retiro del pasado día 12 de enero.

En consulta con la FDA, la empresa decidió ampliar la medida a otros productos elaborados en la misma época porque, según el comunicado, la salmonela es difícil de detectar y puede aparecer y desaparecer en los análisis.

¿Qué es la salmonela y cómo puede afectarte?

La salmonela es una bacteria que, como advierte la FDA, puede causar infecciones graves, y en ocasiones mortales, en niños pequeños, personas frágiles o mayores y aquellos con sistemas inmunitarios debilitados.

Las personas sanas infectadas con salmonela pueden presentar fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor abdominal.

En casos raros, la infección puede provocar que el microorganismo entre en el torrente sanguíneo y cause enfermedades más graves, como infecciones arteriales (es decir, aneurismas infectados), endocarditis y artritis. Las personas que presenten estos síntomas deben buscar atención médica de inmediato.

Hasta el jueves no se habían reportado enfermos por los productos retirados.

Relacionados:
FDAConsumidoresRecallsNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Tráiler: Apostarías por mí
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX