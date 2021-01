Moderna asegura que su vacuna protege contra las nuevas variantes del coronavirus

“No sé si la necesitemos, y espero que no”, recalcó el jefe médico del laboratorio, Tal Zaks, en una entrevista con el New York Times.

Moderna tardó 42 días en producir la vacuna original, por lo que esperan desarrollar este booster en menos tiempo, indicó ese medio. Aun no está claro el proceso que se requeriría para su aprobación.

Menos efectiva, pero efectiva

La variante del Reino Unido no impactó los niveles de anticuerpos generados por la vacunación. La de Sudáfrica, en cambio, los redujo, pero no lo suficiente como para anular la respuesta inmune.

Ninguna de estas dos variantes han sido detectadas hasta la fecha en EEUU, pero eso no necesariamente garantiza que no estén presentes ya que los sistemas de vigilancia genómica del virus no son lo suficientemente completos.