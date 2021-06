Una pastilla contra el covid-19: la nueva arma de EEUU para controlar esta y otras pandemias

Para ello, según reportes de The New York Times, se espera que el gobierno anuncie que invertirá unos 3,000 millones de dólares en el llamado Programa de Antivirales para Pandemias, destinado a desarrollar estas medicinas, no solo contra el nuevo coronavirus, sino contra cualquier otro virus que pueda causar futuras pandemias, que podrían ocurrir mucho antes de lo que imaginamos.