Un 'Thanksgiving' virtual y una vacuna para diciembre: Fauci habla con Univision Noticias en medio del repunte del coronavirus

"Los planes para la empresa, las personas y los grupos que van a ayudar a distribuirla indican que probablemente hacia fines de diciembre las obtendrán las personas de mayor prioridad. Estas prioridades serán estimadas en última instancia por nuestros Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, junto con su comité asesor", dijo Fauci en su entrevista con Jorge Ramos.

En una respuesta para quienes desconfían de estas vacunas desarrolladas en tiempo récord, Fauci dijo: "No dudaría en vacunarme". A sus 79 años, Fauci está dentro de los grupos de riesgo, por lo que cree que podría estar entre los primeros grupos en recibir el antídoto.

"Ciertamente estaría dispuesto a vacunarme. He mirado los datos. Realmente me siento bastante cómodo con los datos. Ya sabes, se trata de una vacuna con una eficacia del 95%. El perfil de seguridad se ve bien", añadió el doctor.

"Algunas cosas podrían haberse hecho mejor"

En medio del acelerado repunte de los casos y las hospitalizaciones en Estados Unidos, Fauci reconoció que "algunas cosas podrían haberse hecho mejor", pero no considera que la respuesta en general ha sido un "fracaso".

"Hay algunos (estados) que oficialmente no prestaron tanta atención a esas pautas como nos hubiera gustado. Y hubo quienes lo intentaron, pero la ciudadanía, la población del estado, no pensó que era particularmente peligroso, y siguió adelante e hizo cosas como congregarse en bares y estar en espacios cerrados sin máscaras", explicó.

Este 'Thanksgiving' verá a sus hijas por Zoom

Contó que tiene tres hijas adultas, que viven en distintos puntos del país, por lo que para estar con sus padres tendrían que tomar vuelos y tal vez no podrían hacerse pruebas a tiempo o no podrían hacer la cuarentena necesaria antes de reunirse con ellos. Por ello decidieron no planificar este año su tradicional reunión familiar y optaron por realizarla a través de Zoom.