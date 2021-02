"Le has robado la vacuna a alguien": dos jóvenes se disfrazan para recibir la vacuna de covid-19

Cuando llegó el turno de vacunarlas , las autoridades se dieron cuenta de las discordancias en las identificaciones que presentaron. Sus fechas de nacimiento no coincidían , además de que las mujeres lucían nerviosas.

Luego de ser atrapadas, se puede escuchar en la grabación a un oficial que les recrimina sus intenciones. "¿Sabes lo que has hecho? Le has robado una vacuna a alguien que la necesita más que tú y ahora no vas a conseguir tu segunda dosis", dice.