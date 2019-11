Un hospital cobra a una de sus enfermeras casi $900,000 tras dar a luz a una bebé prematura

Pero el plan de Dignity, como muchos, requiere que los empleados inscriban a los recién nacidos antes de 31 días a través de su sitio web, algo que Bard dijo que no sabía en ese momento.

Ocho días después de la fecha límite de 31 días, el departamento de facturación de Cuidados Intensivos de Irvine alertó a Bard sobre un problema con la cobertura de Sadie. Anthem dijo que no podía procesar los reclamos relacionados con su bebé, que todavía estaba en la UCIN.

Bard, enfermera de emergencias del Centro Médico St. Bernardine en San Bernardino, llamó al departamento de beneficios de Dignity e hizo un descubrimiento repugnante. Sadie no estaba inscrita en su plan de salud. Era demasiado tarde, le dijeron, ya no podía agregar a su bebé.

Dignity se anuncia como el quinto sistema de salud más grande del país, con servicios en 21 estados. Esta enorme organización sin fines de lucro autofinancia sus beneficios de salud, lo que significa que asume el costo de facturas como las de Sadie. Y no parece tener poco dinero. En 2018, reportó $6.6 mil millones en activos netos y pagó a su CEO $11.9 millones en compensación reportable, de acuerdo con las declaraciones de impuestos. Ese mismo año, más de dos docenas de ejecutivos de Dignity ganaron más de $1 millón en compensación, según los registros.

Con la sombra de las facturas sobre ella, Bard dijo que literalmente le rogó a Dignity que cambiara de opinión en múltiples llamadas telefónicas, llegando incluso hasta los supervisores. Les insistió que pensaba que había inscrito a Sadie con su llamada a Anthem, pero no era así. Fue un error inocente.

Los representantes le dijeron que la información sobre la regla de los 31 días estaba en los documentos que recibió cuando fue contratada. No importaba que hubiera sido hace seis años, mucho antes de que ella soñara siquiera con tener a Sadie. El representante también le dijo que no era solo la decisión de Dignity: el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) no les permitiría agregar a la bebé al plan.