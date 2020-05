“Somos desechables para la compañía”: las quejas de trabajadores de supermercados contagiados de coronavirus

“Hubo mucha negligencia en esa tienda y en muchas”, reclama Pérez, de 47 años y originaria de México, en una entrevista con Univision Noticias. “En una ocasión yo tuve que rechazar el dinero de una clienta que se echó saliva en los dedos para separar los billetes. Le dije: ‘Lo siento, no puedo tomar ese dinero (…) Usted no se está cuidando’”, relata.

Al día siguiente, cuando se dirigía a la tienda, no pudo más y tuvo que detener el auto. “Me faltaba la respiración. No sé cómo le hice para estacionarme, porque estaba temblando, llorando. No sabía qué hacer, fue una impresión muy fuerte”, describió.

Una prueba confirmó que tenía coronavirus y un médico le recomendó que se aislara en casa, que no se acercara a sus familiares y que usara siempre el tapabocas. “Sentí que me iba a morir. No sabía qué sería de mí. A mi mente vinieron mis hijos, especialmente mi hija de cuatro años que es la que más me necesita. Viví el miedo día con día”, dice.