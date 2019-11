Sobrevivir y envejecer después de dos ataques de Guillain-Barré

Al igual que sus manos, sus piernas no se mueven; tampoco son capaces de sostener su peso, pero ese detalle lo resolvió con la ayuda de una silla de ruedas. No puede preparar sus alimentos, ni servirlos, pero sí es capaz de vestirse, asearse, meterse en la cama a la hora de dormir y de usar su móvil y su computadora. Y, aunque sus palabras se enredan en su boca y es difícil entenderlas, sus cuidadores siempre saben con exactitud lo que quiere decir.

“Yo estaba sola con los niños, que tenían seis, tres y un año, me dormí por las pastillas y cuando desperté, ya no podía moverme. Pude despertar a mi niña, que estaba durmiendo a mi lado, llamaron al médico y cuando llegó, yo ya estaba muy, muy mal. Él llamó a una ambulancia y me llevaron a la clínica”, recuerda.

Dos encuentros con Guillain Barré

La alianza con sus cuidadores

En el país era muy difícil conseguir un cuidador en los años setenta, y Berta tuvo la fortuna de contar con María y con Jorge. Entre los tres se hizo una suerte de alianza tácita y mucho de lo que logró fue gracias a ellos: “Eso no lo hace uno solo. Yo tuve la ayuda de mi esposo y de María. No he hecho de eso un problema, hago lo que puedo hacer, pido ayuda para lo que no puedo hacer”.