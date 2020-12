"Usted me salvó la vida": este paciente sobrevivió al covid-19 y durante meses buscó a quienes lo atendieron para agradecerles

El 18 de marzo, Jeff Gerson, de 45 años, llegó a un hospital de Nueva York con síntomas de covid-19: dificultad para respirar, una tos incontrolable y una fiebre de 103 grados. Tras confirmar las sospechas tuvo que ser conectado a un respirador. Un mes después, cuando logró despertar del coma y recuperarse, decidió buscar a cada uno de los trabajadores del lugar que lo atendieron para agradecerles por haberle salvado la vida.

Y no era tarea fácil.

Gerson, quien estuvo internado en el Hospital Langone Tisch de la Universidad de Nueva York, pasó cinco meses tratando de localizar a los 116 trabajadores de la salud que le ayudaron durante su enfermedad. En noviembre, de acuerdo con un reporte de CNN, escribió una emotiva carta y se las envió por correo, a través de la administración del hospital.

"Si está recibiendo esta carta, es porque me he dado cuenta de que usted participó en salvar mi vida", escribió Gerson. "Solo después de mucho esfuerzo de mi parte para encontrar sus nombres fue que me percaté de cuántos de ustedes fueron parte del equipo que me atendió", agregó.



Para encontrarlos, Gerson rastreó a las personas que ordenaron las más de 750 pruebas y análisis que le hicieron, desde sangre hasta electrocardiogramas. También revisó los informes de seguros para ver los nombres de los involucrados. Luego, una enfermera le ayudo a obtener 60 nombre más.

Solo hubo un médico al que Gerson no pudo agradecer: el cardiólogo Sydney Mehl, quien también enfermó y murió a causa del virus, según confirmó una portavoz del hospital.



"Me siento tremendamente agradecido y afortunado", dijo Gerson en entrevista con CNN. "La historia, si la hay, no es necesariamente que sobreviví, sino que estas personas me salvaron la vida. Realmente sentí la necesidad de encontrarlos, obtener sus nombres y agradecerles", contó.

"Estaba muy, muy enfermo y tuvimos que mantenerlo bajo una sedación muy profunda de manera que no pudiera recordar nada durante al menos dos o tres semanas hasta que sus pulmones comenzaron a recuperarse con el tiempo", dijo a CNN el doctor Luis Angel, uno de los médicos que estuvo a cargo de sus cuidados.

Gerson despertó el 17 de abril, justo a tiempo para felicitar a su hijo por su sexto cumpleaños. Una semana después fue dado de alta y la noticia de su salida se había convertido en un acto colectivo de felicidad.

"Fue realmente una fiesta y una celebración para la gente en el hospital", dijo Gerson. "Estaban simplemente extasiados y muy felices de enviar a alguien a rehabilitación con vida y con un buen pronóstico", dijo a CNN.



Sin embargo, al salir, Gerson se dio cuenta que el mundo que conocía ante de su enfermedad ya no era el mismo. Que esa enfermedad de la que fue víctima había hecho que todo cambiara. Cuando enfermó aún no había muchos casos en el país y tampoco se sabía al detalle cómo atender a los pacientes con covid-19, excepto lo que estaban haciendo los médicos en China e Italia.

Mira también: