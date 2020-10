Este gurú del fitness negaba que el coronavirus fuera real: a sus 33 años murió en pocos días tras contagiarse de covid-19

Dmitriy Stuzhuk era un conocido influencer del mundo del fitness en Ucrania. Tenía solo 33 años y más de un millón de seguidores en Instagram, en donde escribió que no creía en la pandemia y que el coronavirus no existía. Este sábado se conoció la noticia de su muerte por covid-19, anunciada por su exesposa en la misma red social.

Esta semana, el influencer anunció que había contraído la enfermedad y advirtió a sus seguidores que, en efecto, el virus era real y que era algo serio, contradiciendo sus declaraciones anteriores.

"CORONAVIRUS, "COVID", DÍA 8", escribió en una publicación en Instagram. "Como todos saben por las historias, estoy enfermo de coronavirus. Hoy, después de volver a casa, por primera vez tuve entusiasmo por al menos escribir algo. Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos de manera convincente: yo también pensaba que no existía el covid... Hasta que me enfermé", escribió como pie de una foto en la que se le ve con una máscara de oxígeno, apenas dos días antes de su muerte.

En su publicación, Dmitriy (Duma) Stuzhuk contó que los síntomas de la enfermedad le aparecieron durante un viaje a Turquía: "Me sentí mal el segundo día en Turquía. Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago", escribió.

"Al día siguiente, empezó a aparecer la tos, pero sin fiebre. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad, así que pensé que podrían ser consecuencias de haber hecho deporte, el cambio de clima y la nutrición, además de dormir con aire acondicionado", explicó Duma.

"Después de regresar de Turquía, inmediatamente fui a hacerme varias pruebas, me hice una ecografía y, por si acaso, decidí hacerme una prueba de covid. Resultó ser positiva", explicó el influencer.



En su cuenta de Instagram Duma Stuzhuk explicó que le hicieron una tomografía computarizada y le prescribieron un tratamiento, además de darle un aparato de oxígeno para que se lo aplicara en casa. También contó a sus seguidores la difícil situación que vio en el hospital, con camas en los pasillos y los servicios colapsados.

"Mi estado es estable", concluyó en su post, apenas dos días antes de morir.

Sin embargo, según el diario The Sun, Dmitriy tuvo que ser llevado otra vez al hospital, de forma urgente. Según su exesposa, ya para entonces se encontraba "grave" e "inconsciente". La mujer dijo al diario que Dmitriy tenía problemas cardiovasculares. Poco después falleció.

"Ya no estábamos juntos, pero no me duele menos", escribió la exesposa en su post de Instagram este sábado, en donde dio a conocer la muerte de Duma, padre de sus tres hijos. "Lo siento mucho... lo siento. Gracias por todo, mi persona importante, mi maestro principal, mi guía, el padre de mis hijos [...] Tú eres nuestro ángel de la guarda y tu amor siempre protegerá a nuestros ángeles. Qué doloroso es darse cuenta de esto... Bendito recuerdo tuyo, Dima Stuzhuk", concluyó.

Mira también: