Súbitamente te despiertas y no puedes moverte: qué es la parálisis del sueño y por qué pasa

A lo mejor lo has vivido alguna vez: súbitamente te despiertas y no puedes moverte. Tus músculos no responden y no sabes por qué. Tampoco puedes pedir ayuda, no te sale la voz. La angustia te invade y, en ocasiones, esta viene acompañada por una presión en el pecho que aumenta el desasosiego. Es una experiencia breve, pero difícil de olvidar.