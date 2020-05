Qué es el R0, el número que siguen los científicos para ver la intensidad del coronavirus

No es un término inventado por Hollywood. Es un concepto importante en epidemiología y es parte crucial de los planes de salud pública durante un brote como el del actual coronavirus que se inició en China.

¿Cuánto se extenderá la enfermedad?

Por otra parte , el virus de la influenza es menos contagioso, con un R0 que va de 0,9 a 2,1 . La influenza , por tanto, no causa brotes tan explosivos como los de sarampión, pero persiste debido a su capacidad de mutar y evadir el sistema inmunológico.

¿Por qué es útil para la salud pública?

El del SARS-CoV-2

Estas diferencias no son sorprendentes. Hay incertidumbre acerca de muchos de los factores que se toman en cuenta al calcular el R0, como ocurre -por ejemplo- con el cálculo del número de casos, especialmente en las primeras etapas de un brote.

En primer lugar, las propiedades básicas de este patógeno viral -como el período de contagio- aún no han sido establecidas.

En segundo lugar, los investigadores aún no saben cuántos casos hay de contagiados que no presentan síntomas y que, por tanto, no han sido detectados por las autoridades sanitarias y están esparciendo el virus.