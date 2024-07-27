Cambiar Ciudad
Animales

Qué es el hantavirus, la mortífera infección pulmonar transmitida de roedores a humanos que deja ya varios muertos en EEUU

El gobierno de Arizona alertó a la población sobre un aumento en casos del síndrome pulmonar ocasionado por el hantavirus, transmitido de roedores a personas.

Por:
Univision

Autoridades en Arizona lanzaron una alerta por un brote de hantavirus, una peligrosa infección pulmonar transmitida por roedores a humanos y que recientemente ya cobró al menos tres vidas en los últimos meses en ese estado.

PUBLICIDAD

La Red de Información de Emergencia de Arizona alertó en un comunicado de los decesos y de un incremento de casos luego de que no se habían registrado infecciones desde el 2016.

“Arizona ha experimentado un aumento de la actividad del hantavirus. Del 1 de enero al 1 de julio de 2024, se han confirmado siete casos humanos de síndrome pulmonar por hantavirus que provocaron tres muertes en Arizona”, alertó la red.

En particular advirtió por brotes recientes en el Condado de Coconino, donde se produjeron dos de las tres muertes.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), advirtieron que Arizona registra una de las tasas más elevadas de casos de hantavirus en los Estados Unidos.

¿Cómo transmiten los roedores el hantavirus a los humanos?

La red de alertas en Arizona explicó que el Síndrome Respiratorio Agudo (HPS, por sus siglas en inglés), es ocasionado por la infección del hantavirus.

Más sobre salud

Lo que debes saber de las muertes por la bacteria come carne en playas de Florida y Louisiana
4 mins

Lo que debes saber de las muertes por la bacteria come carne en playas de Florida y Louisiana

Salud
Qué riesgos tiene cargar tus datos de salud en el nuevo sistema digital que Trump quiere crear junto a grandes empresas tecnológicas
4 mins

Qué riesgos tiene cargar tus datos de salud en el nuevo sistema digital que Trump quiere crear junto a grandes empresas tecnológicas

Salud
Más de 15 millones de vidas podrían salvarse: expertos urgen a prevenir el cáncer de hígado
5 mins

Más de 15 millones de vidas podrían salvarse: expertos urgen a prevenir el cáncer de hígado

Salud
Vinculan un brote mortal de listeriosis a platillos de pollo fettuccini Alfredo vendidos en Walmart y Kroger
2 mins

Vinculan un brote mortal de listeriosis a platillos de pollo fettuccini Alfredo vendidos en Walmart y Kroger

Salud
Qué es el edema de Reinke, la extraña enfermedad detrás de la voz rasposa de la cantante Miley Cyrus
3 mins

Qué es el edema de Reinke, la extraña enfermedad detrás de la voz rasposa de la cantante Miley Cyrus

Salud
Robert Kennedy Jr. contradice (sin evidencia) a los científicos sobre la razón del aumento en casos de autismo
8 mins

Robert Kennedy Jr. contradice (sin evidencia) a los científicos sobre la razón del aumento en casos de autismo

Salud
El extraño caso de seis empleados del mismo piso de un hospital que desarrollaron tumores cerebrales
2 mins

El extraño caso de seis empleados del mismo piso de un hospital que desarrollaron tumores cerebrales

Salud
¿Qué es el hantavirus, la infección que mató a la esposa de Gene Hackman, Betsy Arakawa?
3 mins

¿Qué es el hantavirus, la infección que mató a la esposa de Gene Hackman, Betsy Arakawa?

Salud
Luisiana dejará de promover la vacunación masiva en el estado pese a los riesgos para la salud pública
3 mins

Luisiana dejará de promover la vacunación masiva en el estado pese a los riesgos para la salud pública

Salud
Por qué amenaza la "inmunidad de rebaño" que Robert Kennedy Jr. sea secretario de Salud
6 mins

Por qué amenaza la "inmunidad de rebaño" que Robert Kennedy Jr. sea secretario de Salud

Salud

“El hantavirus se transmite de roedores, principalmente el ratón ciervo en Arizona, a personas a través de la transmisión aérea por gotitas virales que se esparcen al manipular o revolver materiales contaminados con orina, saliva o heces de roedores”, dijo la agencia en un comunicado.

El hantavirus no es transmitido de persona a persona, explicó el sistema de alertas estatal.

“El HPS no se limita a una ubicación geográfica. Puede estar presente en muchas áreas de la región suroeste de los Estados Unidos donde hay actividad de roedores, incluso si nunca se ven ratones”, explicó la agencia.

PUBLICIDAD

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus y cómo prevenirlo?

Una persona infectada de hantavirus podría presentar fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares que progresas con rapidez a dificultades respiratorias severas que podrían derivar en la muerte.

La mitad de los pacientes con HPS pueden presentar también dolores de cabeza, mareos, escalofríos y problemas abdominales, como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, de acuerdo con los CDC.

“Entre cuatro y diez días después de la fase inicial de la enfermedad, aparecen los síntomas tardíos del SHP, que incluyen tos y dificultad para respirar. Los pacientes pueden sentir opresión en el pecho a medida que los pulmones se llenan de líquido”, dice la agencia federal.

Los CDC sostienen que una medida para prevenir infecciones es eliminar o minimizar el contacto con roedores.

“Selle los agujeros y las grietas en su hogar o garaje para evitar que los roedores ingresen a estos espacios. Coloque trampas dentro y alrededor de su hogar para reducir la infestación de roedores”, afirman los CDC.

Además, la agencia sanitaria recomienda limpiar cualquier alimento que pudo haber estado en contacto con los roedores.

¿Qué ha ocasionado el aumento de casos en Arizona?

Trish Lees, oficial de Información Pública de los Servicios de Salud y Humanos del Condado de Coconino, dijo a la cadena NBC que el aumento reciente de casos en la región podría deberse a cambios en las poblaciones de roedores.

PUBLICIDAD

Dijo que los cambios en las temperaturas podrían ocasionar una mayor presencia de roedores en sitios poco comunes.

Sin embargo, dijo que no se han demostrado una conexión entre el calor extremo y el aumento en casos de hantavirus.

Mira también:

Relacionados:
AnimalesEstados Unidos de AméricaArizona

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX