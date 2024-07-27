Qué es el hantavirus, la mortífera infección pulmonar transmitida de roedores a humanos que deja ya varios muertos en EEUU

Autoridades en Arizona lanzaron una alerta por un brote de hantavirus, una peligrosa infección pulmonar transmitida por roedores a humanos y que recientemente ya cobró al menos tres vidas en los últimos meses en ese estado.

La Red de Información de Emergencia de Arizona alertó en un comunicado de los decesos y de un incremento de casos luego de que no se habían registrado infecciones desde el 2016.

“Arizona ha experimentado un aumento de la actividad del hantavirus. Del 1 de enero al 1 de julio de 2024, se han confirmado siete casos humanos de síndrome pulmonar por hantavirus que provocaron tres muertes en Arizona”, alertó la red.

En particular advirtió por brotes recientes en el Condado de Coconino, donde se produjeron dos de las tres muertes.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), advirtieron que Arizona registra una de las tasas más elevadas de casos de hantavirus en los Estados Unidos.

¿Cómo transmiten los roedores el hantavirus a los humanos?

La red de alertas en Arizona explicó que el Síndrome Respiratorio Agudo (HPS, por sus siglas en inglés), es ocasionado por la infección del hantavirus.

“El hantavirus se transmite de roedores, principalmente el ratón ciervo en Arizona, a personas a través de la transmisión aérea por gotitas virales que se esparcen al manipular o revolver materiales contaminados con orina, saliva o heces de roedores”, dijo la agencia en un comunicado.

El hantavirus no es transmitido de persona a persona, explicó el sistema de alertas estatal.

“El HPS no se limita a una ubicación geográfica. Puede estar presente en muchas áreas de la región suroeste de los Estados Unidos donde hay actividad de roedores, incluso si nunca se ven ratones”, explicó la agencia.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus y cómo prevenirlo?

Una persona infectada de hantavirus podría presentar fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares que progresas con rapidez a dificultades respiratorias severas que podrían derivar en la muerte.

La mitad de los pacientes con HPS pueden presentar también dolores de cabeza, mareos, escalofríos y problemas abdominales, como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, de acuerdo con los CDC.

“Entre cuatro y diez días después de la fase inicial de la enfermedad, aparecen los síntomas tardíos del SHP, que incluyen tos y dificultad para respirar. Los pacientes pueden sentir opresión en el pecho a medida que los pulmones se llenan de líquido”, dice la agencia federal.

Los CDC sostienen que una medida para prevenir infecciones es eliminar o minimizar el contacto con roedores.

“Selle los agujeros y las grietas en su hogar o garaje para evitar que los roedores ingresen a estos espacios. Coloque trampas dentro y alrededor de su hogar para reducir la infestación de roedores”, afirman los CDC.

Además, la agencia sanitaria recomienda limpiar cualquier alimento que pudo haber estado en contacto con los roedores.

¿Qué ha ocasionado el aumento de casos en Arizona?

Trish Lees, oficial de Información Pública de los Servicios de Salud y Humanos del Condado de Coconino, dijo a la cadena NBC que el aumento reciente de casos en la región podría deberse a cambios en las poblaciones de roedores.

Dijo que los cambios en las temperaturas podrían ocasionar una mayor presencia de roedores en sitios poco comunes.

Sin embargo, dijo que no se han demostrado una conexión entre el calor extremo y el aumento en casos de hantavirus.