Puerto Rico declara epidemia ante un alarmante número de casos de dengue: te contamos cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo

Video ¿Los mosquitos te persiguen? Un estudio revela cuál es el olor de los humanos que atrae a estos insectos

Puerto Rico se enfrenta un aumento sin precedentes de casos de dengue, que ha obligado a las autoridades a declarar una epidemia en la isla luego de enfrentar ocho semanas consecutivas con un elevado número de casos que superaron el umbral epidemiológico.

"Este año, los casos de dengue han superado las cifras históricas. Los equipos han estado trabajando en el plan integrado para la prevención y control en respuesta a 'arbovirus' y vamos a expandir la respuesta implementada”, señaló el secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Carlos Mellado, en un comunicado en días pasados.

Mellado también firmó una declaración de emergencia de salud pública, que ya entró en vigor y se extenderá por un periodo de 90 días.

El territorio de 3.2 millones de habitantes ha notificado al menos 549 casos en lo que va de año, comparados con 1,293 de todo el año pasado.

El mayor número de casos reportados fue en la región de San Juan, con 270 casos (49.18%), seguido de la región de Bayamón, con 75 casos (13.66 %) y la región Mayagüez, con 61 casos (11.11 %).

Más de 340 personas han sido hospitalizadas por el virus transmitido por mosquitos, según el Departamento de Salud de la isla. La última vez que Puerto Rico declaró una epidemia de dengue fue en 2012.

El año pasado se reportaron más de 5 millones de casos de dengue en todo el mundo, casi el 80% de ellos en el hemisferio occidental, según la Organización Mundial de la Salud.

En lo que va de año, la región ha registrado unos 3 millones de casos, y las autoridades sanitarias señalan que el aumento de las precipitaciones, junto con la humedad y el calor relacionados con el cambio climático, han contribuido al incremento de los casos.

Cuáles son los síntomas del dengue y qué hacer en caso de contagio

El dengue es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañada de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones y eritema.

Aunque la mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas, los casos graves pueden provocar la muerte. No existe un tratamiento específico, aparte de los medicamentos para el dolor.

Hay algunas medidas de prevención que se pueden seguir como eliminar los criaderos de mosquitos, inspeccionar minuciosamente el entorno y deshaciéndose de cualquier recipiente o área donde el agua pueda acumularse y convertirse en criaderos de mosquitos.

Además, se debe prevenir la picada utilizando repelente de insectos, utilizar ropa que cubra la piel expuesta y considerar la instalación de mosquiteros en camas y tela metálica en puertas y ventanas.

Cada vez más casos en el continente americano

Los casos de dengue han estado aumentando en el continente americano, desde Puerto Rico hasta Brasil, antes de la temporada normal de alta transmisión, y hasta el momento se han reportado 3.5 millones de casos, dijeron el jueves funcionarios de salud.

Esa cifra es el triple de casos reportados en las mismas fechas del año pasado, dijo el doctor Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud en el continente americano.

Las temperaturas cada vez más altas, la rápida urbanización, las sequías e inundaciones relacionadas con el cambio climático, las malas condiciones de saneamiento y la falta de sistemas sólidos de salud en algunos países impulsan la oleada, señalaron las autoridades de salud.

En algunos países se han liberado mosquitos especialmente criados que portan una bacteria llamada Wolbachia, la cual combate el dengue.

