Qué se sabe sobre el caso del nuevo tipo de viruela símica o 'mpox' registrado en EEUU

Las autoridades de salud estadounidenses informaron este sábado que han confirmado el primer caso en Estados Unidos de un nuevo tipo de viruela símica que se detectó por primera vez en el este de la República Democrática del Congo.

La persona contagiada había viajado a África oriental y fue tratada en el norte de California a su regreso, según el Departamento de Salud Pública de California. Los síntomas están disminuyendo y el riesgo para el público es bajo.

El individuo estaba aislado en su casa y personal de salud busca localizar a todas las personas que hayan tenido contacto cercano con él como medida de precaución, informó el Departamento de Salud estatal.

Según explican los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de EEUU (CDC por su sigla en inglés), hay dos grupos o clados de viruela símica: el clado I y el clado II, ambos con sus respectivos subclados.

Los brotes de los diferentes subclados pueden tener características diferentes, como a quiénes afectan, cómo se propagan o cuántas muertes causan. Aunque la viruela símica del clado II ha estado circulando en EEUU desde 2022, nunca antes se había informado un caso correspondiente al clado I en el país.

Qué se sabe del nuevo tipo de la llamada 'viruela del mono' o 'mpox'

La viruela símica es una enfermedad rara causada por una infección viral que pertenece a la misma familia que el virus que causa la viruela. Es endémica en partes de África, donde las personas han sido infectadas a través de mordeduras de roedores o pequeños animales. Los síntomas más leves pueden incluir fiebre, escalofríos y dolores corporales. En casos más graves, las personas pueden desarrollar lesiones en rostro, manos, pecho y genitales.

Durante este año, los científicos informaron sobre la aparición de una nueva forma de viruela símica en África que se transmitía por contacto cercano, incluido el contacto sexual. Se trata del subclado Ib, que se transmitió ampliamente en África oriental y central, lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarar una emergencia de salud pública mundial en agosto, la segunda vez en dos años.

Pero en los casos identificados en viajeros fuera del continente, la transmisión ha sido muy limitada, según los CDC.

Más de 3,100 casos confirmados han sido reportados solo desde finales de septiembre, según la OMS. La gran mayoría de ellos se ha reportado en tres países africanos: Burundi, Uganda y la República Democrática del Congo. Desde entonces, se han reportado casos de viajeros con el nuevo tipo de viruela símica en Alemania, India, Kenia, Suecia, Tailandia, Zimbabue y el Reino Unido.

Las autoridades sanitarias dijeron a principios de este mes que la situación en el Congo parece estar estabilizándose. El CDC africano ha estimado que el Congo necesita al menos 3 millones de vacunas contra la viruela símica para detener la propagación de la enfermedad y otros 7 millones de vacunas para el resto de África. El contagio ocurre principalmente mediante la transmisión sexual, así como a través del contacto cercano entre niños, mujeres embarazadas y otros grupos vulnerables. El brote actual se diferencia del brote global de viruela símica de 2022.

