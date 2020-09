Profesora con covid-19 colapsa durante una clase en línea y poco después muere

La profesora Paola de Simone, de 46 años, había manifestado en Twitter el viernes 28 de agosto que tenía covid-19: "Llevo más de 4 semanas y los síntomas no se van. Un amigo nuestro está complicado. Mi marido está agotado por trabajar tanto en este momento (médico terapia y emergencias)", contó en la publicación. La cuenta ha sido eliminada.

Minutos antes de desvanecerse, la profesora alcanzó a decirles a sus alumnos que tenía problemas para respirar. "No puedo", dijo la docente, según indica el diario La Nación .

Ana Breccia fue una de las alumnas que participaba en teleconferencia con De Simone. Según relató al diario The washington Post , cuando vieron que la profesora estaba en apuros intentaron pedirle la dirección para enviarle una ambulancia, pero ella fue incapaz de responder.

Facundo Cruz, politólogo y coordinador en la UADE, en un sentido escrito publicado en su cuenta de Twitter en el que resalta las cualidades personales y profesionales de su colega, confirma que tenía covid-19: "A ella se le vino encima esta pandemia y se le mezcló con otras complicaciones. Este virus no mide, ni con ella ni con nadie".

Silvina Sterin Pensel, una periodista argentina radicada en Nueva York, dijo al Post sobre su antigua amiga: "Esto no fue una sorpresa. Me imagino totalmente a Paola decidiendo: 'Puedo hacer esto totalmente, mis estudiantes me necesitan".