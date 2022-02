Prefería morir antes que recibir el trasplante de corazón que terminó salvándole la vida: no es el único

“No quería ponerme esa bomba. Era un pedazo de plástico con metal. pensaba: ¿Cómo me van a poner esto dentro? No quería estar enchufado a esa cantidad de cables. Me negué hasta el último momento hasta que el médico me dijo: ‘José si no te pones esto, te vas a ir en seguida’. Me tuvieron que asustar de verdad”, cuenta.